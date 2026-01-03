Rusia se pronuncia tras caída de Maduro en operación militar en Caracas y envía un mensaje al mundo

El Gobierno de Rusia ha condenado los ataques aéreos efectuados esta madrugada contra Venezuela como un acto de “agresión armada” bajo “pretextos insostenibles”, sin abordar todavía directamente la “captura” del dictador Nicolás Maduro y de su esposa, la primera dama Cilia Flores, que ha anunciado el presidente estadounidense Donald Trump.

“Esta mañana, Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable. Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son insostenibles”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado.

“La hostilidad ideológica ha triunfado sobre el pragmatismo empresarial y la voluntad de construir relaciones de confianza y previsibilidad”, dice el comunicado.

Vladimir Putin y Nicolás Maduro Foto: AFP

“En la situación actual, es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida mediante el diálogo. Creemos que todos los socios que puedan tener agravios entre sí deben buscar soluciones mediante el diálogo. Estamos dispuestos a apoyarlos en este proceso”, ha añadido el Ministerio dirigido por Sergei Lavrov.

🔴En vivo | Donald Trump confirma que EE. UU. atacó objetivos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro

“América Latina debe seguir siendo la zona de paz que se declaró en 2014. Y a Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna intervención externa destructiva, y mucho menos militar”, ha señalado el Ministerio.

Rusia, por último, reafirma su “solidaridad con el pueblo venezolano” y su “apoyo a la línea de su liderazgo bolivariano, orientada a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país”.

Rusia también se declara a favor de la declaración de las autoridades venezolanas y de los líderes de los países latinoamericanos sobre la convocatoria urgente de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Habitantes de Caracas reportan explosiones desde tempranas horas de la madrugada de este 3 de enero de 2026. Los ataques se presentarían en otras ciudades de Venezuela Foto: Tomada de Redes Sociales

La Embajada de Rusia en Caracas opera con normalidad, dada la situación actual, y se mantiene en contacto constante con las autoridades venezolanas y los ciudadanos rusos residentes en Venezuela, sin que haya constancia de heridos entre la comunidad.

El régimen de Maduro pidió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a raíz de un ataque militar de Estados Unidos, que aseguró haber capturado al dictador venezolano, Nicolás Maduro.

Diosdado Cabello aparece con chaleco antibalas tras captura de Maduro: “Ataque terrorista contra nuestro pueblo”

“Ante la agresión criminal cometida por el gobierno de los EE. UU. en contra de la Patria, hemos solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsable de hacer valer el Derecho Internacional”, dijo en Telegram el canciller venezolano, Yván Gil.

Entre tanto, el gobierno español se ofreció como mediador para lograr “una solución pacífica” en Venezuela, donde Estados Unidos lanzó un “ataque a gran escala”, según el presidente Donald Trump, quien anunció la “captura” de Nicolás Maduro.

Régimen de Nicolás Maduro reacciona a los ataques en Venezuela Foto: Getty Images / AP

España “hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

“En este sentido, España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis”, añadió.