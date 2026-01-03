En la madrugada de este sábado, 3 de enero, el mundo fue sorprendido por el anunciado ataque sobre Venezuela. El epicentro, Caracas. Desde esa ciudad, varios usuarios en redes sociales divulgaron imágenes de aviones, bombardeos y gente corriendo por las calles, algunas de ellas aun sin confirmar.

Desde la cuenta de Telesur, el canal del Estado venezolano, publicaron lo que anunciaron como un comunicado oficial del gobierno de ese país: “Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”.

Presidentes como Gustavo Petro alertaron desde sus redes sociales sobre la situación. “En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

“Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela. El PMU está activado en Cúcuta y el plan operacional en la frontera”, dijo en otro trino el presidente colombiano.

El diario estadounidense The New York Times aseguró que “un portavoz del ejército estadounidense en Washington reconoció los informes de explosiones en Caracas, pero no hizo comentarios sobre el papel de Estados Unidos”.

Mientras que algunos videos en redes sociales muestran bombardeos, aviones circulando por Caracas y columnas de humo en diferentes puntos de la capital venezolana.

El ataque a Caracas había sido anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lanzó una campaña contra Venezuela bajo el argumento de que desde ese país opera el cartel de los soles, dirigido según dijo, por Nicolás Maduro.

La situación era tan tensa, que según el New York Times, uno de los medios más importantes de Estados Unidos, el gobierno de Rusia había pedido formalmente a Estados Unidos que detuviera la persecución contra un buque petrolero que navegaba hacia Venezuela y que se vio obligado a huir.

Estados Unidos, además, había bombardeado más de 30 lanchas acusadas de transportar narcóticos desde el Caribe y el Pacífico.

Estas son algunas imágenes de los bombardeos en Caracas: