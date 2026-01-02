“Aviso a todos los gobiernos de la zona”: este es el mensaje del presidente Gustavo Petro tras nuevo bombardeo a lancha en el Pacífico

Antes de que terminara el 2025, Estados Unidos destruyó otras dos embarcaciones que “participaban en actividades de narcotráfico”, según un mensaje en la red social X del Comando Sur de los Estados Unidos.

El hecho sucedió el 30 y 31 de diciembre y, solo en una de las embarcaciones, habrían muerto tres personas, y dos más en la otra embarcación.

" El 31 de diciembre, bajo la dirección del Secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque letal contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en actividades de narcotráfico. Un total de cinco narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación y dos en la segunda", escribió el Comando Sur.

Petro asegura que lancha bombardeada era colombiana y pescador murió; exige explicaciones al gobierno Trump: “Un asesinato”

Este viernes, 2 de enero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió un mensaje en esa red social en el que advierte que podría haber sobrevivientes.

“Aviso a todos los gobiernos de la zona. Esta parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas. Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar”, dijo el mandatario colombiano.

La imagen posteada muestra aguas internacionales en el Pacífico, frente a las costas del estado de Oaxaca.

Según Petro, la información fue “conseguida por nuestra fuerza naval que está dispuesta a colaborar”.

Información recogida por agencias de noticias y de seguridad indican que desde septiembre, el gobierno de Estados Unidos, bajo las órdenes del presidente Donald Trump, ha atacado en por lo menos 35 ocasiones a supuestas narcolanchas no solo en el Caribe, también en el Pacífico.

“Según la escasa información que ha hecho pública, han muerto 114 personas, supuestamente narcos, aunque ninguna prueba de ello ha sido compartida al respecto”, dijo Telemundo.

Estalla grave crisis entre EE. UU. y Colombia. Trump califica a Petro de “líder del narcotráfico”. Así reaccionan distintos sectores

Los bombardeos atizaron nuevos enfrentamientos entre el presidente de Colombia y el de Estados Unidos, que terminaron con amenazas de este último de intervenir por tierra en la nación caribeña.