Atención: “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela”, dice Gustavo Petro

Fuertes explosiones y ruidos similares a los de aviones sobrevolando la zona se produjeron alrededor de las dos de la mañana de este sábado en Caracas. La información fue constatada por los periodistas de la agencia francesa de prensa, AFP, en la capital venezolana. El presidente Gustavo Petro se pronunció en redes sociales.

“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, advirtió el primer mandatario en su cuenta de X.

En otro trino, el presidente escribió: “Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela. El PMU está activado en Cúcuta y el plan operacional en la frontera”, manifestó el mandatario colombiano.

Imágenes sin verificar compartidas en redes sociales muestran grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos para ubicar con exactitud el lugar preciso de los estallidos, que parecen producirse en el sur y el este de la ciudad.

Sobre las 2:00 de la mañana de Caracas, se iniciaron a reportar las primeras detonaciones en la capital venezolana. Luego, a las 02:38, una nueva explosión se sintió en la ciudad, al tiempo que seguía el sobrevuelo de aeronaves de estructura militar.

El diario estadounidense The New York Times aseguró que “un portavoz del ejército estadounidense en Washington reconoció los informes de explosiones en Caracas, pero no hizo comentarios sobre el papel de Estados Unidos”.

Los estallidos se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado una flota de buques de combate en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques sobre el territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder del mandatario Nicolás Maduro “están contados”.

Trump afirmó el lunes que Estados Unidos había destruido una zona de atraque utilizada por embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico en Venezuela, lo que sería el primer ataque terrestre estadounidense en suelo venezolano.

Maduro, por su parte, se mostró confiado en una entrevista difundida el jueves. “El sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios”, dijo el mandatario.

Trump acusa a Maduro de estar al frente de una amplia red de narcotráfico, señalamiento que Caracas niega al alegar que Washington quiere derrocarlo para apoderarse de las reservas de petróleo del país, las más grandes del planeta.

*Con información de AFP.

