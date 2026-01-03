Diosdado Cabello aparece con chaleco antibalas tras captura de Maduro: “Ataque terrorista contra nuestro pueblo”

El Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, le pidió a los venezolanos calma y aseguró que el pueblo “ha sabido sobrevivir estas circunstancias”, después de que Donald Trump anunciara la captura de Nicolás Maduro.

“Que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo”, dijo.

“Estamos desplegados. Llamamos a la calma. Confíen en nosotros para atravesar esta situación”, aseveró.

“Venezuela sabe que han sido agredidos, nuestro pueblo sabe qué tiene que hacer, tenemos 28 semanas que concretaron un ataque contra un pueblo que dormía, cobardemente”, continuó diciendo Cabello.

“Un llamado a las organizaciones políticas de este país a pronunciarnos todos y mantenernos alerta, no caigamos en la provocación de ellos”, dijo el ministro venezolano y líder del PSUV.

“Esperamos que el mundo se pronuncie o van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios donde habitan civiles, ¿van a hacer cómplices?“, aseveró la mano derecha de Maduro.

“El país está en completa calma, lo que intentaron con las bombas y los misiles que lanzaron, lo lograron parcialmente”, dijo.

Diosdado Cabello reaccionó a la captura de Maduro. Foto: VTV

“No es la primera lucha, no es la primera batalla que contra este pueblo”, dijo Cabello en un mensaje en la TV estatal. “Al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!”.

El régimen de Maduro pidió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a raíz de un ataque militar de Estados Unidos, que aseguró haber capturado al dictador venezolano, Nicolás Maduro.

“Ante la agresión criminal cometida por el gobierno de los EE. UU. en contra de la Patria, hemos solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsable de hacer valer el Derecho Internacional”, dijo en Telegram el canciller venezolano, Yval Gil.

Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este sábado desconocer el paradero del dictador Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y exigió una “fe de vida” de ambos tras el ataque estadounidense al país caribeño.

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela. Foto: AFP

“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión.

El senador republicano por Utah, Mike Lee, informó en su cuenta personal de X que el secretario de Estado Marco Rubio acaba de informarle sobre la situación actual del presidente venezolano, “capturado” esta madrugada y extraído del país junto a su mujer, la primera dama Cilia Flores, según anunció el presidente estadounidense Donald Trump.

“Marco Rubio me ha informado que Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos”, manifestó antes de indicar que los ataques aéreos estadounidenses fueron efectuados “para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto”, sin dar por el momento más detalles.