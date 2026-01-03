Diosdado Cabello aparece con chaleco antibalas tras captura de Maduro: “Ataque terrorista contra nuestro pueblo”

MUNDO

Diosdado Cabello aparece con chaleco antibalas tras la captura de Maduro: “Ataque terrorista contra nuestro pueblo”

La mano derecha del dictador venezolano apareció junto a algunos militares en vivo tras el anuncio del presidente Donald Trump.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Juan David Cardozo Maglioni

Juan David Cardozo Maglioni

3 de enero de 2026, 10:57 a. m.
Diosdado Cabello apareció tras la captura de Nicolás Maduro.
Diosdado Cabello apareció tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: VTV

El Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, le pidió a los venezolanos calma y aseguró que el pueblo “ha sabido sobrevivir estas circunstancias”, después de que Donald Trump anunciara la captura de Nicolás Maduro.

“Que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo”, dijo.

“Estamos desplegados. Llamamos a la calma. Confíen en nosotros para atravesar esta situación”, aseveró.

“Venezuela sabe que han sido agredidos, nuestro pueblo sabe qué tiene que hacer, tenemos 28 semanas que concretaron un ataque contra un pueblo que dormía, cobardemente”, continuó diciendo Cabello.

Mundo

“Maduro no es el presidente de Venezuela”: Marco Rubio revivió su pronunciamiento tras la caída del dictador

Mundo

Rusia se pronuncia tras caída de Maduro en operación militar en Caracas y envía un mensaje al mundo

Noticias Estados Unidos

Gobierno de Donald Trump dice lo que pasará con Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela: “El tirano se ha ido”

Mundo

Políticos y jefes de Estado de todo el mundo reaccionan a la captura de Nicolás Maduro tras operación militar en Caracas

Mundo

“Exigimos prueba de vida inmediata”: vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirma la captura de Maduro por parte de EE.UU.

Mundo

“Nos han atacado, pero no nos doblegarán”: general Padrino reaparece para denunciar “agresión criminal” de EE. UU. y decreta máxima alerta militar en Venezuela

Mundo

Los restos de Hugo Chávez habrían sido atacados en un barrio popular muy simbólico para el chavismo

Política

Álvaro Uribe defiende intervención militar de Trump para capturar a Maduro: “Estados Unidos actuó en legítima defensa”

Nación

Plan Frontera, así será el despliegue de la Fuerza Pública en Cúcuta: esto dijo MinDefensa

“Un llamado a las organizaciones políticas de este país a pronunciarnos todos y mantenernos alerta, no caigamos en la provocación de ellos”, dijo el ministro venezolano y líder del PSUV.

“Esperamos que el mundo se pronuncie o van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios donde habitan civiles, ¿van a hacer cómplices?“, aseveró la mano derecha de Maduro.

“El país está en completa calma, lo que intentaron con las bombas y los misiles que lanzaron, lo lograron parcialmente”, dijo.

Diosdado Cabello
Diosdado Cabello reaccionó a la captura de Maduro. Foto: VTV

“No es la primera lucha, no es la primera batalla que contra este pueblo”, dijo Cabello en un mensaje en la TV estatal. “Al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!”.

El régimen de Maduro pidió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a raíz de un ataque militar de Estados Unidos, que aseguró haber capturado al dictador venezolano, Nicolás Maduro.

Rusia se pronuncia tras caída de Maduro en operación militar en Caracas y envía un mensaje al mundo

“Ante la agresión criminal cometida por el gobierno de los EE. UU. en contra de la Patria, hemos solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsable de hacer valer el Derecho Internacional”, dijo en Telegram el canciller venezolano, Yval Gil.

Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este sábado desconocer el paradero del dictador Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y exigió una “fe de vida” de ambos tras el ataque estadounidense al país caribeño.

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela.
Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela. Foto: AFP

“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión.

El senador republicano por Utah, Mike Lee, informó en su cuenta personal de X que el secretario de Estado Marco Rubio acaba de informarle sobre la situación actual del presidente venezolano, “capturado” esta madrugada y extraído del país junto a su mujer, la primera dama Cilia Flores, según anunció el presidente estadounidense Donald Trump.

“Marco Rubio me ha informado que Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos”, manifestó antes de indicar que los ataques aéreos estadounidenses fueron efectuados “para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto”, sin dar por el momento más detalles.

Más de Mundo

Nicolás Maduro y Marco Rubio

“Maduro no es el presidente de Venezuela”: Marco Rubio revivió su pronunciamiento tras la caída del dictador

Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump

Rusia se pronuncia tras caída de Maduro en operación militar en Caracas y envía un mensaje al mundo

Donald Trump y Nicolás Maduro

Gobierno de Donald Trump dice lo que pasará con Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela: “El tirano se ha ido”

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello aparece con chaleco antibalas tras captura de Maduro: “Ataque terrorista contra nuestro pueblo”

Nicolás Maduro, pronuncia un discurso mientras sostiene la "Espada del Perú" del héroe independentista venezolano Simón Bolívar

Políticos y jefes de Estado de todo el mundo reaccionan a la captura de Nicolás Maduro tras operación militar en Caracas

La vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó la llegada de los buques estadounidenses como una “agresión psicológica”.

“Exigimos prueba de vida inmediata”: vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirma la captura de Maduro por parte de EE.UU.

Vladimir Padrino y Donald Trump

“Nos han atacado, pero no nos doblegarán”: general Padrino reaparece para denunciar “agresión criminal” de EE. UU. y decreta máxima alerta militar en Venezuela

Espada de Bolívar Chávez

Los restos de Hugo Chávez habrían sido atacados en un barrio popular muy simbólico para el chavismo

Donald Trump y Nicolás Maduro

Atención: Donald Trump confirma que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos. ¿Qué viene ahora?

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendieron el bombardeo en el que murieron siete menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc.

Presidente Gustavo Petro anuncia medidas en Colombia, tras ataques a Caracas: “Que Bolívar proteja al pueblo venezolano”

Noticias Destacadas