Decisión de Trump de imponer sanciones a quienes le compran gas y petróleo a Venezuela, un golpe indirecto para Colombia

Para María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, aunque Colombia no importa hidrocarburos desde Venezuela y no estaría entre los países sancionados con aranceles del 25 % anunciados por el presidente Trump, es clave tener una postura clara frente al régimen de Maduro. | Foto: EFE / Elpaís.com.co

De hecho, en una reciente entrevista con SEMANA, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a pesar de que consideró como una opción la importación de gas de Venezuela y “no dejamos de valorar esa opción porque es la más económica”, reconoció las dificultades que tiene. “Tenemos dos restricciones: la licencia Ofac, la primera; y la segunda, la disponibilidad y el nivel de integridad del gasoducto que no es de nuestra propiedad, que no depende de nosotros el tenerla, y la disponibilidad comercial desde Venezuela y desde PDVSA para que se pueda exportar gas a través de cualquiera de las infraestructuras existentes en ese país”, señaló.

Finalmente, desde el punto de vista comercial, aunque la aplicación de los aranceles no afecte directamente a Colombia, AmCham c onsidera que podrían presentarse impactos secundarios derivados de la reconfiguración de las rutas energéticas internacionales o de la relocalización de inversiones hacia países con menor exposición al riesgo político. “ Esto subraya la necesidad de un entorno competitivo, estable y con reglas claras para atraer inversión en sectores estratégicos como el energético ”, advierte.

La presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, en relación con el anuncio del presidente Trump de imponer aranceles del 25% a los países que compren petróleo y/o gas a Venezuela, puntualizó: “Aunque Colombia no importa hidrocarburos desde Venezuela y no estaría entre los países sancionados con aranceles del 25% anunciados por el presidente Trump, es clave tener una postura clara frente al régimen de Maduro. No reconocer no implica romper relaciones, pero sí marcar límites. Además, Colombia debe enfrentar al Tren de Aragua como grupo terrorista y recuperar soberanía energética reactivando la exploración de gas”.