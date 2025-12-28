Estados Unidos

Arrancó la reunión clave entre Trump y Zelenski en Florida: detalles del diálogo a puerta cerrada para sellar un acuerdo de paz

Los presidentes están discutiendo un nuevo plan de paz para garantizar la seguridad de Ucrania y el futuro del territorio en disputa.

Redacción Mundo
28 de diciembre de 2025, 7:45 p. m.
Los presidentes Donald Trump y Volodímir Zelenski se reúnen el 28 de diciembre en Florida.
Los presidentes Donald Trump y Volodímir Zelenski se reúnen el 28 de diciembre en Florida. Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que Ucrania contará con “fuertes” garantías de seguridad en caso de que prospere un plan para poner fin a la guerra desatada hace casi cuatro años tras la invasión del país por parte de Rusia.

Este día, 28 de diciembre, se reúnen Trump con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en Florida. La reunión a puerta cerrada inició a la 1 de la tarde. Se espera que los líderes logren llegar a un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra que está próxima a cumplir cuatro años.

“Habrá garantías de seguridad. Serán fuertes. Y los países europeos están muy involucrados”, dijo Trump al recibir a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida para conversar sobre un nuevo plan para acabar con el conflicto.

Los presidentes conversan a puerta cerrada en Mar-a-Lago. Foto: AP

El mandatario estadounidense consideró que las negociaciones se encuentran en su “fase final”. Agregó que no hay una fecha límite para este proceso y que el objetivo es terminar la guerra.

Mundo

Donald Trump anuncia que habló con Vladímir Putin a pocas horas del inicio de su encuentro con Volodímir Zelenski en Florida

Mundo

Crece la expectativa: Volodímir Zelenski espera cerrar un acuerdo de paz para Ucrania en su reunión con Donald Trump

Mundo

Venezuela defiende su capacidad productiva ante la presión militar de Estados Unidos

Las imágenes del bombardeo a la capital de Ucrania antes de la llegada de Zelenski a Estados Unidos

Más temprano, se vio a Zelenski llegar a la residencia de su par estadounidense, donde ambos estrecharon la mano.

Antes de ingresar a la propiedad para sentarse a hablar sobre el acuerdo de 20 puntos que propuso Washington, los jefes de Estado ofrecieron una breve rueda de prensa ante los periodistas que se conglomeraron en el lugar.

“Ucrania también obtendrá grandes beneficios económicos”, aseguró Trump. “Tienen mucho que reconstruir y mucha riqueza por obtener. Y tienen una gran riqueza, potencialmente”.

Rusia bombardea Kiev en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski: una tercera parte de la capital quedó sin calefacción

“Estamos en la fase final de las conversaciones. O termina o se prolonga por mucho tiempo. Millones de personas más morirán, y nadie quiere eso”, sentenció. Antes de recibir al presidente de Ucrania, compartió en sus redes sociales que sostuvo una llamada con el tercer involucrado en la situación: el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Presidente de ucrania, Volodímir Zelenski. Foto: AP

Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión, hoy a la 1:00 p. m., con el presidente Zelenski de Ucrania”, informó el estadounidense en Truth Social.

“La reunión tendrá lugar en el comedor principal de Mar-a-Lago. Se invita a la prensa. ¡Gracias por su atención! Presidente DJT", concluyó.

El plan de paz original de Estados Unidos contaba con 28 puntos, pero tras ser rechazado, Ucrania y los países aliados redujeron el proyecto a 20 puntos donde se busca reafirmar la soberanía de Ucrania y definir el estado del territorio por el cual luchan las naciones.

*Con información de AFP.

