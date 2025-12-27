Mundo

Rusia bombardea Kiev en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski: una tercera parte de la capital quedó sin calefacción

Al menos una persona murió y 32 más resultaron heridas, 11 de ellas hospitalizadas, tras el ataque aéreo este sábado contra la capital de Ucrania.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
27 de diciembre de 2025, 1:49 p. m.
Los rescatistas retiran los escombros del tejado de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania.
Los rescatistas retiran los escombros del tejado de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania. Foto: AP

En vísperas de la reunión en Florida entre Donald Trump y Volodimir Zelenski, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra Kiev este sábado, que dejó un muerto y a cientos de miles sin luz ni calefacción.

La alerta antiaérea estuvo activada durante horas después de unas fuertes explosiones ocurridas durante la noche, según constataron reporteros de la AFP.

Trump lanza un segundo plan para Ucrania: la nueva versión, en 20 puntos, de EE. UU. para terminar la guerra con Rusia

En el ataque murió una mujer de 47 años, según el gobernador de la región de Kiev, Mikola Kalashnik. Once personas fueron hospitalizadas, según la alcaldía.

El gobernador de la región capitalina precisó que unas 320.000 personas quedaron sin corriente eléctrica.

Mundo

Terremoto de magnitud 6,6 sacude el noreste de Taiwán sin reportes de daños ni alerta de tsunami

Noticias Estados Unidos

Disney World sorprende a visitantes con plan para demoler una parte icónica del parque: este es el proyecto de la compañía

Noticias Estados Unidos

Target se reinventa en 2026: así cambiarán sus tiendas para sorprender a los clientes

Noticias Estados Unidos

Las mejores ciudades de Estados Unidos para pasar la noche de Año Nuevo, ¿cuál es la más económica?

Mundo

Con una flota envejecida y menos de 20 aviones activos, este es uno de los países de Latinoamérica con peor conectividad aérea

Deportes

Brandon Aubrey: de jugador de soccer a fútbol americano, el único en llegar al videojuego Fifa y al Madden

Mundo

Maduro presume fama mundial en medio de amenazas de Trump y asegura que “nada” lo puede sacar del poder

Tecnología

La OTAN sospecha por un posible armamento ruso capaz de destruir la constelación de satélites Starlink: “Un arma de miedo”

Mundo

La Casa Blanca ordenó a las fuerzas militares concentrarse exclusivamente en la “cuarentena” del petróleo venezolano

Mundo

Rusia condenó a un colombiano a 19 años de cárcel por “actividad mercenaria”

El ataque se produjo la víspera de la reunión prevista en Florida entre el presidente norteamericano Donald Trump y su homólogo Volodimir Zelenski, en la que hablarán del plan promovido por Estados Unidos para poner fin al conflicto, que en febrero cumplirá cuatro años.

Los rescatistas retiran los escombros del tejado de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania.
Los rescatistas retiran los escombros del tejado de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania. Foto: AP

Zelenski dijo este sábado, antes de partir a Estados Unidos, que el último ataque ruso sobre Kiev demuestra que Moscú “no quiere poner fin a la guerra”.

Los rusos “buscan cualquier excusa para causarle a Ucrania un sufrimiento aún mayor, e incrementar la presión sobre otros”, añadió el mandatario, precisando que Moscú desplegó en su último ataque sobre Kiev y su periferia alrededor de 500 drones y 40 misiles.

Rusia despliega el misil Oreshnik y advierte sobre nuevos avances en Ucrania si no hay diálogo

El ejército ruso dijo haber apuntado a instalaciones militares y a infraestructuras energéticas “usadas en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania”.

Antes del encuentro del domingo con Trump, Zelenski se reunirá con el primer ministro Mark Carney durante una escala en Canadá, y hablará también desde allí por vía telemática con varios líderes europeos.

Un plan actualizado

Los rescatistas retiran los escombros del tejado de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania.
Los rescatistas retiran los escombros del tejado de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania. Foto: AP

El plan más reciente de Washington es una propuesta de 20 puntos que congelaría la línea del frente en las posiciones actuales, pero abriría la puerta a que Ucrania retire sus tropas del este, donde podrían crearse zonas tampón desmilitarizadas, según explicó Zelenski a la prensa al inicio de esta semana.

Zelenski indicó no obstante que hay desacuerdos entre Kiev y Washington sobre la región oriental del Donbás, controlada en su mayor parte por Rusia.

Estados Unidos ha presionado a Ucrania para que se retire del 20% de territorio que controla en la región de Donetsk, integrante del Donbás, principal exigencia territorial de Rusia.

La amenaza de Rusia que alerta a Europa: “Nuestra respuesta no tardará mucho en llegar”

El plan actualizado de Washington también propone un control conjunto estadounidense-ucraniano-ruso de la central de Zaporiyia, la mayor planta atómica de Europa, que Rusia tomó durante la invasión.

Zelenski afirmó que sólo se podrá ceder territorio si el pueblo ucraniano lo aprueba en referéndum.

Ucrania obtuvo no obstante algunas concesiones respecto al anterior plan en 28 puntos presentado por los norteamericanos, y considerado muy sesgado en favor de los intereses rusos.

De esta forma decayó la exigencia de que Kiev renuncie expresamente a su aspiración de ingresar en la OTAN, así como la posibilidad de que Washington reconociera de facto como rusos los territorios ocupados desde 2014, el año de la anexión de la península de Crimea.

Los rescatistas retiran los escombros del tejado de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania.
Los rescatistas retiran los escombros del tejado de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania. Foto: AP

El plan incluye además una serie de acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Ucrania sobre garantías de seguridad, reconstrucción y economía, así como un fuerte apoyo económico europeo.

Moscú criticó esta nueva versión y acusó a Kiev de querer “torpedear” las negociaciones.

Rusia considera una línea roja la pretensión ucraniana de seguir aspirando a la OTAN, y se opone también de frente al despliegue de fuerzas de paz internacionales para vigilar un futuro alto el fuego, uno de los puntos previstos en el plan.

Encuentro crucial: Zelenski anuncia que se reunirá con Donald Trump este domingo 28 de diciembre en Florida

El mandatario estadounidense, mientras tanto, aguarda su huésped.

“Él (Zelenski) no tiene nada hasta que yo lo apruebe”, dijo Trump al medio estadounidense digital Politico sobre las negociaciones.

“Así que veremos con qué llega”, afirmó, y agregó: “Creo que saldrá bien con él. Creo que irá bien con (el presidente ruso Vladimir) Putin”.

*Con información de AFP

Mas de Mundo

Terremoto, sismo, temblor 123 RF

Terremoto de magnitud 6,6 sacude el noreste de Taiwán sin reportes de daños ni alerta de tsunami

Los rescatistas retiran los escombros del tejado de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania.

Rusia bombardea Kiev en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski: una tercera parte de la capital quedó sin calefacción

Disney Orlando, Florida, Estados Unidos, se prepara para la época navideña, pero las recientes muertes en sus resorts han encendido alarmas entre turistas y autoridades.

Disney World sorprende a visitantes con plan para demoler una parte icónica del parque: este es el proyecto de la compañía

EE.UU.

Target se reinventa en 2026: así cambiarán sus tiendas para sorprender a los clientes

Mejor ciudad en EE. UU. para Año Nuevo

Las mejores ciudades de Estados Unidos para pasar la noche de Año Nuevo, ¿cuál es la más económica?

Passengers queue at counters at Simon Bolivar International Airport in Maiquetia, La Guaira State, Venezuela, on November 27, 2025. Venezuela's decision to ban foreign airlines that stopped flying to the Caribbean country over concerns about US military activity was branded "disproportionate" on Thursday as thousands of passengers scrambled to save their travel plans. (Photo by Federico PARRA / AFP)

Con una flota envejecida y menos de 20 aviones activos, este es uno de los países de Latinoamérica con peor conectividad aérea

Brandon Aubrey

Brandon Aubrey: de jugador de soccer a fútbol americano, el único en llegar al videojuego Fifa y al Madden

Nicolás Maduro.

Maduro presume fama mundial en medio de amenazas de Trump y asegura que “nada” lo puede sacar del poder

NBA Navidad

Resumen de la jornada de Navidad en la NBA: Spurs le sigue ganando a los Thunder y los Lakers no se recuperan

x

Gobierno de Trump revela millones de salidas y deportaciones de extranjeros, e impulsa su insólita estrategia con incentivos económicos

Noticias Destacadas