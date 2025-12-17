Mundo

Rusia despliega el misil Oreshnik y advierte sobre nuevos avances en Ucrania si no hay diálogo

El Oreshnik es un misil de alcance medio con capacidad para transportar ojivas nucleares y puede alcanzar blancos ubicados a miles de kilómetros.

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 3:19 p. m.
Rusia había disparado contra Ucrania un nuevo tipo de misil balístico hipersónico.
Rusia había disparado contra Ucrania un nuevo tipo de misil balístico hipersónico.

En el marco de las inciertas negociaciones para darle fin a la guerra en Ucrania, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció que desplegará el misil balístico hipersónico ruso Oreshnik antes de finales de año.

“Hasta finales de año se desplegará el sistema de misiles de mediano alcance con el misil hipersónico Oréshnik”, dijo el líder ruso.

El Oreshnik es un misil de alcance medio con capacidad para transportar ojivas nucleares y, en teoría, puede alcanzar blancos ubicados a miles de kilómetros con un margen de error reducido a solo unas decenas de metros.

Se ven autos dañados frente a un edificio residencial destruido tras un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky)
Se ven autos dañados frente a un edificio residencial destruido tras un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania.

Estas armas fueron empleadas por primera vez a finales de 2024 en un ataque contra una instalación militar situada en la región oriental de Dnipropetrovsk.

Negociaciones tensas

Ucrania había elogiado los “avances” en la cuestión de las futuras garantías de seguridad que pide, tras dos días de conversaciones con los enviados del presidente estadounidense Donald Trump en Berlín.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, indicó, sin embargo, que aún existen diferencias importantes en cuanto a los territorios que Ucrania tendría que ceder a Rusia.

¿Zelenski se va de Ucrania? El presidente dice que está listo para ir a elecciones en medio de la guerra

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha acusado este miércoles a los países europeos de haber arrastrado a Ucrania de manera deliberada a la guerra y ha acusado a estos de estar usando el miedo en sus respectivas sociedades a un gran conflicto global. “Esto es un disparate”, ha dicho.

El presidente ruso, Vladímir Putin, hace un gesto durante su conferencia de prensa tras la clausura de la Cumbre de la OCS el 4 de julio de 2024 en Astaná, Kazajistán.
El presidente ruso, Vladímir Putin Foto: Getty Images

La amenaza rusa a los países europeos “es una mentira deliberada” que no tiene en cuenta los intereses de la sociedad europea, ha dicho Putin durante una reunión este miércoles con la plana mayor del Ministerio de Defensa, en la que se ha hecho balance, entre otras cuestiones, de este último año de guerra en Ucrania.

Putin enciende las alarmas del mundo y amenaza con guerra a toda Europa. “Estamos listos”

“En Europa, a sus ciudadanos les meten en la cabeza el miedo a un inevitable choque con Rusia (…) y están aumentando cada vez más la histeria”, ha dicho Putin, quien ha advertido de que el fracaso de cualquier negociación recaerá en aquellos que insisten en utilizar “el lenguaje de la fuerza” con Rusia.

Los presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de Rusia, Vladimir Putin, se acusaron mutuamente de no cumplir con la tregua de Pascua.
Los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Rusia, Vladímir Putin Foto: AP/AFP

Aun así, el jefe del Kremlin ha expresado la predisposición de las autoridades rusas a negociar con sus pares europeos para “resolver por vía pacífica todos los problemas que surgieron en los últimos años”, si bien ha lamentado que es poco probable debido a la postura que mantiene la actual clase dirigente occidental.

Con información de AFP y Europa Press.

