Suscribirse

Estados Unidos

Donald Trump habla sobre una tercera guerra mundial y causa conmoción

Declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump acerca de una tercera guerra mundial causan revuelo.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Florez

Luciano Sánchez Flórez es comunicador social con énfasis en producción sonora y radiofónica de la Universidad Javeriana. Gestor cultural y curador de arte, especializado en arte colonial, moderno y contemporáneo. Es pasante de la redacción de breaking news de semana.com.

12 de diciembre de 2025, 4:04 p. m.
x
Donald Trump habla de la tercera guerra mundial | Foto: Getty Images

El pasado jueves, Donald Trump hizo declaraciones en torno a la tercera guerra mundial, precisando que conflictos como los de Rusia y Ucrania pueden desencadenar un enfrentamiento bélico mundial.

Donald Trump, en múltiples ocasiones, se ha empeñado en apoyar la negociación de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania; sin embargo, todos esos intentos hasta el momento no han surtido el efecto esperado por el mandatario norteamericano.

Vladimir Putin
El conflicto entre Rusia y Ucrania podría desencadenar una tercera guerra mundial. | Foto: Getty Images

“Cosas como esta terminan en terceras guerras mundiales. Y lo comenté el otro día: ‘Si todo el mundo sigue jugando así, acabarás en una tercera guerra mundial’. Y no queremos que eso suceda”, afirmó Trump.

Es importante mencionar que la invasión rusa al territorio ucraniano se viene presentando desde el año 2022 y ha cobrado la vida de un número significativo de personas.

“Me gustaría ver que cesaran las matanzas: 25.000 personas murieron el mes pasado, en su mayoría soldados, pero también algunas personas en los lugares donde cayeron bombas” mencionó Donald Trump, refiriéndose al conflicto entre estos dos países.

VOLODIMIR ZELENSKI Presidente de Ucrania
Ucrania no contempla la posibilidad de ceder territorio a Rusia. | Foto: AP-AFP

Dentro de lo planteado por Donald Trump para un acuerdo de paz, incluye que Ucrania ceda territorio a Rusia; sin embargo, para el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, esto no es una posibilidad.

“Pensé que estábamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Rusia. Pensé que estábamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Ucrania. De hecho, salvo el presidente Zelenski, a su gente le encantó la idea del acuerdo” dijo Trump a la prensa el pasado jueves.

De acuerdo con información presentada por Newsweek citando algunos informes, el presidente estadounidense se encontraría frustrado tras no lograr que Zelensky acepte los términos propuestos para un eventual acuerdo de paz con Rusia.

Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, respectivamente.
Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, respectivamente. | Foto: AFP

El presidente está extremadamente frustrado con ambos lados de esta guerra y está harto de reuniones solo por el hecho de reunirse”. Comunicó Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca este jueves.

Las palabras emitidas desde el despacho oval de la Casa Blanca, generan preocupación en medio de un conflicto que parece no cesar.

Además, el presidente Trump afirma que la guerra no afecta a Estados Unidos, salvo que sé “salga de control”. Menciona de igual manera que esta guerra podría escalarse a nivel mundial.

Se espera que se logre un acuerdo entre Rusia y Ucrania que permita frenar el conflicto bélico que tantas vidas ha cobrado en los dos frentes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan inéditas fotos de Jeffrey Epstein: Donald Trump, Bill Clinton, Woody Allen, Bill Gates y el príncipe Andrés involucrados

2. Trump lanza la ‘Golden Visa’ para acelerar los visados en Estados Unidos: ¿cuánto vale en pesos colombianos?

3. Palmira, finalista del Reto Nacional por la Educación por sus avances en calidad académica

4. Al menos 197 niños nacieron de un donante con mutación cancerígena y varios han fallecido

5. Retoman operaciones en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, tras incidente con avión de carga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados Unidosguerra mundialRusiaUcrania

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.