Donald Trump habla sobre una tercera guerra mundial y causa conmoción

El pasado jueves, Donald Trump hizo declaraciones en torno a la tercera guerra mundial, precisando que conflictos como los de Rusia y Ucrania pueden desencadenar un enfrentamiento bélico mundial.

Donald Trump, en múltiples ocasiones, se ha empeñado en apoyar la negociación de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania; sin embargo, todos esos intentos hasta el momento no han surtido el efecto esperado por el mandatario norteamericano.

El conflicto entre Rusia y Ucrania podría desencadenar una tercera guerra mundial. | Foto: Getty Images

“Cosas como esta terminan en terceras guerras mundiales. Y lo comenté el otro día: ‘Si todo el mundo sigue jugando así, acabarás en una tercera guerra mundial’. Y no queremos que eso suceda”, afirmó Trump.

Es importante mencionar que la invasión rusa al territorio ucraniano se viene presentando desde el año 2022 y ha cobrado la vida de un número significativo de personas.

“Me gustaría ver que cesaran las matanzas: 25.000 personas murieron el mes pasado, en su mayoría soldados, pero también algunas personas en los lugares donde cayeron bombas” mencionó Donald Trump, refiriéndose al conflicto entre estos dos países.

Ucrania no contempla la posibilidad de ceder territorio a Rusia. | Foto: AP-AFP

Dentro de lo planteado por Donald Trump para un acuerdo de paz, incluye que Ucrania ceda territorio a Rusia; sin embargo, para el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, esto no es una posibilidad.

“Pensé que estábamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Rusia. Pensé que estábamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Ucrania. De hecho, salvo el presidente Zelenski, a su gente le encantó la idea del acuerdo” dijo Trump a la prensa el pasado jueves.

De acuerdo con información presentada por Newsweek citando algunos informes, el presidente estadounidense se encontraría frustrado tras no lograr que Zelensky acepte los términos propuestos para un eventual acuerdo de paz con Rusia.

Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, respectivamente. | Foto: AFP

“El presidente está extremadamente frustrado con ambos lados de esta guerra y está harto de reuniones solo por el hecho de reunirse”. Comunicó Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca este jueves.

Las palabras emitidas desde el despacho oval de la Casa Blanca, generan preocupación en medio de un conflicto que parece no cesar.

Además, el presidente Trump afirma que la guerra no afecta a Estados Unidos, salvo que sé “salga de control”. Menciona de igual manera que esta guerra podría escalarse a nivel mundial.