La amenaza de Rusia que alerta a Europa: “Nuestra respuesta no tardará mucho en llegar”

Las tensiones siguen en aumento por el embargo de activos financieros rusos.

Redacción Mundo
13 de diciembre de 2025, 8:30 p. m.
Vladímir Putin, quien desde 2022 era un paria para la comunidad internacional, ha vuelto a tomar protagonismo gracias a Donald Trump. En especial, tras el enfrentamiento de este último y Volodímir Zelenski.
Vladímir Putin, presidente de Rusia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso advirtió este sábado, 13 de diciembre, de que dará una “rápida respuesta” a la UE si finalmente embarga activos financieros rusos para abonar algún tipo de reparación de guerra o financiar de alguna forma a Ucrania, en lo que Moscú considera un “robo flagrante”.

“La disposición de nuestros activos soberanos sin consentimiento de la Federación Rusa, sea un bloqueo indefinido, una confiscación o presentar su confiscación ‘de facto’ como algún tipo de ‘préstamo de reparación’ es absolutamente ilegal y supondría una evidente violación de las normas del derecho internacional”, dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova.

El pasado viernes, los países de la Unión Europea confirmaron la inmovilización indefinida de los 210.000 millones de euros de activos rusos congelados en suelo de la Unión Europea.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, ha insistido en las críticas a Reino Unido. "Tal deseo de aumentar el sufrimiento de la población civil y causar daños irreparables al medio ambiente demuestra que los británicos están dispuestos a descuidar a los habitantes de Ucrania", ha denunciado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.
La portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova.

Este sería un paso previo para reforzar las salvaguardas antes de recurrir a la liquidez de estos activos para financiar el “préstamo de reparación” a Ucrania que los líderes europeos esperan consensuar en la cumbre de la próxima semana.

Sin embargo, para Zajarova “cualquiera que sea la fórmula pseudolegal que utilicen para justificarlo no sería más que un flagrante y banal robo”, y en cualquier caso “nuestra respuesta no tardará mucho en llegar”.

Contexto: La agresión de Trump contra Venezuela busca derrocar a Maduro y enviar una advertencia a Rusia, según informes

“La UE ha reconocido que el lastre ucraniano es cada vez más insoportable y le obliga a recurrir al robo”, dijo.

En concreto, Zajarova se ha referido a la declaración del viernes del Banco de Rusia, en la que destacan que “ya se están adoptando medidas”.

El presidente ruso, Vladímir Putin, habla durante una sesión plenaria del quinto foro anual "Ideas Fuertes para un Nuevo Tiempo"
Vladímir Putin sigue tomándose Ucrania.

Además, las autoridades rusas han presentado ya una demanda en el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra la decisión de Euroclear por “daños al Banco de Rusia”.

Zajarova ha resaltado que la UE “no podrá compensar el daño que causará” tanto a su propio sistema económico como a su “reputación global, como el que fue un socio comercial y de inversión fiable”. “Tales ofensas no quedan impunes en las relaciones internacionales”, dijo.

Contexto: Rusia advierte a Estados Unidos y al mundo y amenaza con reiniciar pruebas de armas nucleares

En particular, ha señalado a Bélgica y a su primer ministro, Bart De Wever, porque es en ese país en el que está registrado Euroclear.

“Bélgica será quien más sufra la confiscación ‘de facto’”, dijo, antes de comparar esta acción con el “robo de muebles de una embajada extranjera”.

Parlamento de la Unión Europea
Parlamento de la Unión Europea está atento a la reacción rusa.

Además, ha recordado que “varios países miembros de la UE han declarado su rechazo categórico a esta trama fraudulenta contra los activos rusos” que ha sido “orquestada por la Comisión Europea con apoyo de las capitales rusófobas de la UE”.

Con información de Europa Press*

