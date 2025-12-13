La amenaza de Rusia que alerta a Europa: “Nuestra respuesta no tardará mucho en llegar”

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso advirtió este sábado, 13 de diciembre, de que dará una “rápida respuesta” a la UE si finalmente embarga activos financieros rusos para abonar algún tipo de reparación de guerra o financiar de alguna forma a Ucrania, en lo que Moscú considera un “robo flagrante”.

“La disposición de nuestros activos soberanos sin consentimiento de la Federación Rusa, sea un bloqueo indefinido, una confiscación o presentar su confiscación ‘de facto’ como algún tipo de ‘préstamo de reparación’ es absolutamente ilegal y supondría una evidente violación de las normas del derecho internacional”, dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova.

El pasado viernes, los países de la Unión Europea confirmaron la inmovilización indefinida de los 210.000 millones de euros de activos rusos congelados en suelo de la Unión Europea.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova. | Foto: Getty Images

Este sería un paso previo para reforzar las salvaguardas antes de recurrir a la liquidez de estos activos para financiar el “préstamo de reparación” a Ucrania que los líderes europeos esperan consensuar en la cumbre de la próxima semana.

Sin embargo, para Zajarova “cualquiera que sea la fórmula pseudolegal que utilicen para justificarlo no sería más que un flagrante y banal robo”, y en cualquier caso “nuestra respuesta no tardará mucho en llegar”.

“La UE ha reconocido que el lastre ucraniano es cada vez más insoportable y le obliga a recurrir al robo”, dijo.

En concreto, Zajarova se ha referido a la declaración del viernes del Banco de Rusia, en la que destacan que “ya se están adoptando medidas”.

Vladímir Putin sigue tomándose Ucrania. | Foto: AP

Además, las autoridades rusas han presentado ya una demanda en el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra la decisión de Euroclear por “daños al Banco de Rusia”.

Zajarova ha resaltado que la UE “no podrá compensar el daño que causará” tanto a su propio sistema económico como a su “reputación global, como el que fue un socio comercial y de inversión fiable”. “Tales ofensas no quedan impunes en las relaciones internacionales”, dijo.

En particular, ha señalado a Bélgica y a su primer ministro, Bart De Wever, porque es en ese país en el que está registrado Euroclear.

“Bélgica será quien más sufra la confiscación ‘de facto’”, dijo, antes de comparar esta acción con el “robo de muebles de una embajada extranjera”.

Parlamento de la Unión Europea está atento a la reacción rusa. | Foto: Getty Images

Además, ha recordado que “varios países miembros de la UE han declarado su rechazo categórico a esta trama fraudulenta contra los activos rusos” que ha sido “orquestada por la Comisión Europea con apoyo de las capitales rusófobas de la UE”.