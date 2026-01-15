El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que entró en segunda fase el Plan de Paz de Gaza, pactado entre el mandatario norteamericano y el primer ministro de Israel, Netanyahu, cuando se reunieron en Washington.

“... ¡Hemos entrado OFICIALMENTE en la siguiente fase del Plan de Paz de 20 Puntos de Gaza!...“, publicó en su red social Truth.

¿Cuál fue la primera fase?

La primera fase consistía en un alto al fuego entre Israel y Hamás, que prioritariamente detendría la guerra en la Franja de Gaza.

Todos los rehenes israelíes debían ser liberados, sin importar si estaban vivos o muertos. A cambio, Israel se comprometió a liberar a miles de prisioneros palestinos, que desde 2023 había capturado.

Según el gobierno estadounidense, este punto del acuerdo se cumplió en su mayoría y Hamás “devolvió a todos los rehenes vivos y los restos de veintisiete de los veintiocho rehenes fallecidos".

Por su parte, Estados Unidos se comprometió a aportar ayudas humanitarias, las cuales confirmó Trump desde su red social: “Desde el alto el fuego, mi equipo ha ayudado a entregar NIVELES RÉCORD de ayuda humanitaria a Gaza”.

No solamente aportó estas ayudas el gobierno norteamericano; el portavoz de Estados Unidos, Steve Witkoff, agradeció a Egipto, Turquía y Qatar por los esfuerzos de mediación.

¿Qué implica esta segunda fase que inicia tras el anuncio de Trump?

La oficina del enviado presidencial de Estados Unidos, Steve Witkoff, resaltó que en esta fase del acuerdo la prioridad es desmilitarizar la Franja de Gaza. Se espera que Hamás devuelva al último rehén fallecido.

El plan establece que Israel no puede tomar el control de la Franja de Gaza; serían los palestinos, pero no el grupo Hamás. Estados Unidos y aliados de Norteamérica serían quienes garanticen el cumplimiento de lo pactado.

También, transición política en Gaza y seguridad profunda fue lo acordado en el pacto inicial. Palestina debe transitar a un gobierno tecnocrático bajo supervisión internacional, al mismo tiempo que se retira Israel del territorio.

Donald Trump celebró la creación de la Junta de Paz, que hará las veces de Gobierno en Palestina

“Como Presidente de la Junta de Paz, apoyo al recién nombrado Gobierno Tecnocrático Palestino, el Comité Nacional para la Administración de Gaza”, anunció el máximo mandatario de Estados Unidos en Truth.

Este consejo contará con 15 miembros, que según Trump: “es el más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar”.

Hamás se pronunció; un comunicado de Basem Naim señaló: "La pelota está ahora en el campo de los mediadores, del garante estadounidense y de la comunidad internacional para dar al comité los medios para actuar“.