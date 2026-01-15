La Administración Trump es tendencia en redes sociales luego de publicar un peculiar video en el que llamativamente anuncian los nuevos precios de la gasolina en los diferentes estados de Estados Unidos.

El anuncio estatal informó los nuevos precios de la gasolina, siendo un alivio para los ciudadanos, ya que bajó en promedio nacional más de 15 centavos.

En informes anteriores, se promediaba el precio nacional en $2.98 dólares por galón; así fue durante al menos cuatro años, y ahora, con el anuncio de la Casa Blanca, quedó en $2.81 dólares, resaltando que varios alcanzan a estar por debajo de USD$2.

Vídeo que anunció el logro

Con jocosidad, el vídeo informó los precios específicos que quedan en diferentes estados; son 43 las capitales que verían beneficiadas, en donde además se alcanza un precio récord, luego de que en junio de 2022 alcanzó a estar en $5 dólares.

El video generó comentarios en redes tales como: “Mi sueño es, cuando grande, trabajar haciendo vídeos para el Gobierno Trump” y, en publicaciones anteriores, la Casa Blanca le dijo a los ciudadanos: “Relájate y date un paseo con los precios de gasolina más bajos en años”

¿Cuáles son los 43 estados beneficiados?

Son 43 los estados beneficiados con la medida; sin embargo, es importante aclarar que no quedaron en promedio $2.81 dólares en todos los territorios; este fue el nacional, que implica que, en algunos, sea menor y en otros mayor, pero por debajo de los $3 dólares.

De los 50 estados, quedan 7 lugares con un promedio superior; los que no entran en la lista son Alaska, California, Hawái, Nevada, Oregón, Pensilvania y Washington.

Alabama Arizona Arkansas Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Massachusetts Maryland Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana New Yersey New York Nebraska Nuevo Hampshire Nuevo México Carolina del Norte Dakota del Norte Ohio Oklahoma Carolina del Sur Dakota del Sur Rhode Island Tennessee Texas Utah Virginia de Oeste Vermont Wisconsin Wyoming Virginia

Gasolina en Estados Unidos

La administración Trump lleva esta baja en los precios desde octubre, cuando nombró al anterior mandatario, Joe Biden, y aseguró que dejó un desastre económico.

Para la administración Trump, esto es un logro significativo, que no solo es un alivio económico para los ciudadanos, sino que es el cumplimiento de una promesa de campaña del actual mandatario estadounidense.

No se asegura que esto tenga que ver con el control estadounidense sobre el crudo venezolano, ya que, en este momento, no se ha oficializado ningún movimiento real con los recursos caribes.