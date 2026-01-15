Estados Unidos

Peculiar video de la Casa Blanca: con canción de Daddy Yankee, anunció la baja en los precios de la gasolina en 43 estados de EE. UU.

Tan solo 7 capitales tendrían el valor promedio del galón de gasolina por encima de los $3 dólares.

Camilo Eduardo Velásquez

16 de enero de 2026, 12:40 a. m.
La administración Trump publicó el vídeo en redes sociales
La administración Trump publicó el vídeo en redes sociales Foto: Montaje SEMANA / Getty

La Administración Trump es tendencia en redes sociales luego de publicar un peculiar video en el que llamativamente anuncian los nuevos precios de la gasolina en los diferentes estados de Estados Unidos.

El anuncio estatal informó los nuevos precios de la gasolina, siendo un alivio para los ciudadanos, ya que bajó en promedio nacional más de 15 centavos.

En informes anteriores, se promediaba el precio nacional en $2.98 dólares por galón; así fue durante al menos cuatro años, y ahora, con el anuncio de la Casa Blanca, quedó en $2.81 dólares, resaltando que varios alcanzan a estar por debajo de USD$2.

Vídeo que anunció el logro

AMERICAN ENERGY 🇺🇸⚡️

Con jocosidad, el vídeo informó los precios específicos que quedan en diferentes estados; son 43 las capitales que verían beneficiadas, en donde además se alcanza un precio récord, luego de que en junio de 2022 alcanzó a estar en $5 dólares.

El video generó comentarios en redes tales como: “Mi sueño es, cuando grande, trabajar haciendo vídeos para el Gobierno Trump” y, en publicaciones anteriores, la Casa Blanca le dijo a los ciudadanos: “Relájate y date un paseo con los precios de gasolina más bajos en años”

¿Cuáles son los 43 estados beneficiados?

Son 43 los estados beneficiados con la medida; sin embargo, es importante aclarar que no quedaron en promedio $2.81 dólares en todos los territorios; este fue el nacional, que implica que, en algunos, sea menor y en otros mayor, pero por debajo de los $3 dólares.

De los 50 estados, quedan 7 lugares con un promedio superior; los que no entran en la lista son Alaska, California, Hawái, Nevada, Oregón, Pensilvania y Washington.

  1. Alabama
  2. Arizona
  3. Arkansas
  4. Colorado
  5. Connecticut
  6. Delaware
  7. Florida
  8. Georgia
  9. Idaho
  10. Illinois
  11. Indiana
  12. Iowa
  13. Kansas
  14. Kentucky
  15. Louisiana
  16. Maine
  17. Massachusetts
  18. Maryland
  19. Michigan
  20. Minnesota
  21. Mississippi
  22. Missouri
  23. Montana
  24. New Yersey
  25. New York
  26. Nebraska
  27. Nuevo Hampshire
  28. Nuevo México
  29. Carolina del Norte
  30. Dakota del Norte
  31. Ohio
  32. Oklahoma
  33. Carolina del Sur
  34. Dakota del Sur
  35. Rhode Island
  36. Tennessee
  37. Texas
  38. Utah
  39. Virginia de Oeste
  40. Vermont
  41. Wisconsin
  42. Wyoming
  43. Virginia

Gasolina en Estados Unidos

La administración Trump lleva esta baja en los precios desde octubre, cuando nombró al anterior mandatario, Joe Biden, y aseguró que dejó un desastre económico.

Para la administración Trump, esto es un logro significativo, que no solo es un alivio económico para los ciudadanos, sino que es el cumplimiento de una promesa de campaña del actual mandatario estadounidense.

No se asegura que esto tenga que ver con el control estadounidense sobre el crudo venezolano, ya que, en este momento, no se ha oficializado ningún movimiento real con los recursos caribes.

x

