“El petróleo va a fluir como debería”: Donald Trump se refiere a los recursos de Venezuela, ¿quién tendrá el control?

El presidente estadounidense anunció el futuro de los venezolanos y lo que pasará tras la captura de Maduro.

Camilo Eduardo Velásquez

3 de enero de 2026, 9:30 p. m.
Donald Trump habló al mundo, luego de capturar a Maduro.
Donald Trump habló al mundo, luego de capturar a Maduro. Foto: Getty

El presidente Donald Trump aseguró en la rueda de prensa de este sábado, 3 de enero, en la que confirmó el arresto a Nicolás Maduro, que permitirá que las petroleras estadounidenses entren en Venezuela para explotar sus grandes reservas de crudo después de la operación militar que encarceló al dictador.

“Vamos a hacer que nuestras firmas compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan millas de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país”, afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la rueda de prensa.

Las especulaciones sobre los verdaderos motivos de la intervención estadounidense no se han hecho esperar, según Luis Ramiro Leguízamo, docente de la Universidad Central, magíster en relaciones internacionales y derechos humanos, el Gobierno estadounidense siempre ha estado interesado en el petróleo venezolano, al ser este país uno de los mayores poseedores de divisas petroleras.

La producción petrolera de Venezuela

Durante la rueda de prensa, Trump aseguró que el régimen venezolano, liderado por Nicolás Maduro, no habría explotado el petróleo que puede aprovechar Venezuela cuando tenía el control.

Rusia le pide a EE. UU. dejar de perseguir a un buque petrolero que se dirige a Venezuela

Venezuela lleva años perdiendo terreno en la producción de crudo, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en 2023 alcanzó 783.000 barriles al día, que solo llegaría a ser el 2,9 % de la organización, cuando fue fundador, teniendo las reservas petroleras más importantes con Arabia Saudita, Irak, Irán y Kuwait.

Además, es uno de los países con mayor capacidad petrolera en su territorio; entre los años 1990 y 2000, la nación venezolana se convirtió en uno de los principales exportadores de petróleo para Estados Unidos y en los años setenta produjo aproximadamente 3,5 millones de barriles cada día.

Esta fotografía muestra la Industria Petrolera de Serbia (NIS), única refinería de petróleo de Serbia, que ha detenido su producción y está a punto de cerrar debido a las sanciones estadounidenses en Pánčevo el 10 de diciembre de 2025.
Esta fotografía muestra la industria petrolera. Foto: AFP

El 70 % de la producción petrolera de Venezuela fue exportada en 2016, cuando en ese momento fueron una de las principales fuentes de divisas. La producción venezolana disminuyó debido a las sanciones internacionales emitidas, que no le permitió al régimen de Nicolás Maduro, tener una libertad comercial.

A pesar de no producir la misma cantidad de barriles que en sus mejores tiempos, el Gobierno venezolano seguía teniendo el petróleo como su principal fuente de ingreso desde mediados del siglo XX.

El Petróleo en la bolsa de valores más importante del mundo: Wall Street

Fin de operaciones en Venezuela; La postura de Chevron ante la decisión de Estados Unidos
Chevron, petrolera Foto: Getty Images

La posibilidad de esta coyuntura internacional anticipaba consecuencias en el mercado petrolero, ya que Venezuela es uno de los mayores productores de los minerales. La empresa Chevron pudo volver a explotar petróleo en Venezuela luego de excepciones internacionales; a finales de 2025, lograron producir 133.000 barriles diarios, según el banco venezolano.

No obstante, se presumía que un consorcio chino invertiría al menos USD$ 1.000 millones en un proyecto que se enfocaría en producir al menos 60.000 barriles diarios a finales de 2026.

*Con información de AFP.

