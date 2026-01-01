Rusia le pide a EE. UU. dejar de perseguir a un buque petrolero que se dirige a Venezuela

El gobierno de Rusia ha hecho una solicitud diplomática formal para que Estados Unidos detenga la persecución de un petrolero que navegaba hacia Venezuela, según pudo constatar el New York Times.
El buque petrolero ahora está huyendo de la Guardia Costera en el océano Atlántico, según dos fuentes consultadas por el medio estadounidense.
La solicitud fue enviada al Departamento de Estado de los Estados Unidos y al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, según las fuentes familiarizadas con el asunto.
Las fuerzas estadounidenses llevaban casi dos semanas realizando un seguimiento exhaustivo del petrolero conocido como Bella 1.
La embarcación, que había zarpado inicialmente desde Irán, tenía como destino Venezuela, donde presuntamente recogería cargamentos de petróleo, cuando fue interceptada en aguas del mar Caribe por unidades estadounidenses que intentaron detenerla y proceder a su abordaje.
Según las autoridades de Estados Unidos, el buque no muestra ninguna bandera nacional reconocida, circunstancia que lo clasificaba como una nave apátrida y, por tanto, susceptible de ser abordada conforme al derecho internacional.
Por otro lado, afirmaron contar con una orden judicial que autorizaba su incautación. No obstante, la tripulación del Bella 1 se negó a acatar las instrucciones recibidas y optó por dar media vuelta, regresando nuevamente al océano Atlántico, según el NY Times.
NEW: The runaway tanker BELLA 1 has officially rebranded as MARINERA in Russia’s shipping registry. By adopting the vessel under its national flag, Moscow has potentially created a major legal hurdle for U.S. forces currently in pursuit. w/ @NickNehamas https://t.co/QP9rfoqIzx pic.twitter.com/l2ZPrYg0vF— Christiaan Triebert (@trbrtc) January 1, 2026
Desde ese momento, el barco ha intentado reclamar la protección de Rusia, según reportó el medio, que aseguró que su tripulación pintó una bandera rusa en el costado y comunicó por radio a la Guardia Costera que navegaban bajo la autoridad rusa.
El buque Bella 1 ha sido incorporado recientemente al registro oficial de embarcaciones de Rusia, donde figura ahora bajo la denominación Marinera, estableciendo además su puerto base en Sochi, estratégica ciudad situada a orillas del mar Negro.
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que lo más “inteligente” que puede hacer Nicolás Maduro, es dimitir, mientras presiona con un bloqueo frente a sus costas dirigido a la riqueza petrolera del país sudamericano.
Trump anunció el 16 de diciembre un cerco a los “buques petroleros sancionados” que navegan hacia y desde las costas venezolanas, y desplegó desde septiembre naves de guerra en el Caribe en una ofensiva contra el narcotráfico.
Washington ya incautó dos tanqueros cargados con petróleo de Venezuela, que califica las confiscaciones de buques como actos de piratería y un “robo descarado”.
Trump exige la devolución de activos estadounidenses supuestamente robados y dice que Caracas usa el dinero del petróleo para financiar el “terrorismo relacionado con drogas, la trata de personas, asesinato y secuestros”.