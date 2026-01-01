MUNDO

Rusia le pide a EE. UU. dejar de perseguir a un buque petrolero que se dirige a Venezuela

Desde el 10 de diciembre, Estados Unidos ha incautado dos petroleros que transportaban crudo venezolano.

Redacción Mundo
1 de enero de 2026, 11:22 p. m.
Vladimir Putin y Donald Trump
Vladimir Putin y Donald Trump Foto: Getty Images

El gobierno de Rusia ha hecho una solicitud diplomática formal para que Estados Unidos detenga la persecución de un petrolero que navegaba hacia Venezuela, según pudo constatar el New York Times.

El buque petrolero ahora está huyendo de la Guardia Costera en el océano Atlántico, según dos fuentes consultadas por el medio estadounidense.

La solicitud fue enviada al Departamento de Estado de los Estados Unidos y al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, según las fuentes familiarizadas con el asunto.

Captura de pantalla, extraída de un video publicado en la cuenta X de la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, muestra un avión de la Guardia Costera estadounidense sobrevolando un petrolero, cuya última parada fue en Venezuela, antes de ser interceptado el 20 de diciembre de 2025.
Captura de pantalla, extraída de un video publicado en la cuenta X de la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, muestra un avión de la Guardia Costera estadounidense sobrevolando un petrolero, cuya última parada fue en Venezuela, antes de ser interceptado el 20 de diciembre de 2025. Imagen de referencia Foto: AFP

Las fuerzas estadounidenses llevaban casi dos semanas realizando un seguimiento exhaustivo del petrolero conocido como Bella 1.

La embarcación, que había zarpado inicialmente desde Irán, tenía como destino Venezuela, donde presuntamente recogería cargamentos de petróleo, cuando fue interceptada en aguas del mar Caribe por unidades estadounidenses que intentaron detenerla y proceder a su abordaje.

Reportan una misteriosa explosión en la Alta Guajira, frontera con Colombia: hallaron restos de un misil estadounidense

Según las autoridades de Estados Unidos, el buque no muestra ninguna bandera nacional reconocida, circunstancia que lo clasificaba como una nave apátrida y, por tanto, susceptible de ser abordada conforme al derecho internacional.

Por otro lado, afirmaron contar con una orden judicial que autorizaba su incautación. No obstante, la tripulación del Bella 1 se negó a acatar las instrucciones recibidas y optó por dar media vuelta, regresando nuevamente al océano Atlántico, según el NY Times.

Desde ese momento, el barco ha intentado reclamar la protección de Rusia, según reportó el medio, que aseguró que su tripulación pintó una bandera rusa en el costado y comunicó por radio a la Guardia Costera que navegaban bajo la autoridad rusa.

El buque Bella 1 ha sido incorporado recientemente al registro oficial de embarcaciones de Rusia, donde figura ahora bajo la denominación Marinera, estableciendo además su puerto base en Sochi, estratégica ciudad situada a orillas del mar Negro.

Estados Unidos sanciona a varias empresas por servir como “flota fantasma” y financiar al régimen de Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que lo más “inteligente” que puede hacer Nicolás Maduro, es dimitir, mientras presiona con un bloqueo frente a sus costas dirigido a la riqueza petrolera del país sudamericano.

Trump anunció el 16 de diciembre un cerco a los “buques petroleros sancionados” que navegan hacia y desde las costas venezolanas, y desplegó desde septiembre naves de guerra en el Caribe en una ofensiva contra el narcotráfico.

El buque fue incautado por el país en el mar de Omán. Imagen de referencia
Varios buques han sido incautados por EE.UU. Foto: Bettmann Archive

Washington ya incautó dos tanqueros cargados con petróleo de Venezuela, que califica las confiscaciones de buques como actos de piratería y un “robo descarado”.

Trump exige la devolución de activos estadounidenses supuestamente robados y dice que Caracas usa el dinero del petróleo para financiar el “terrorismo relacionado con drogas, la trata de personas, asesinato y secuestros”.

La medida responde a un aumento significativo en las detenciones arbitrarias de ciudadanos estadounidenses por parte del régimen de Nicolás Maduro, situando a Venezuela como la nación con mayor número de estadounidenses detenidos injustamente en el mundo.

Liberan en Venezuela a 88 personas detenidas en las protestas tras las elecciones presidenciales de 2024

A la espera de una apelación judicial, Jair Bolsonaro no podría optar por ser presidente hasta las elecciones del 2030, cuando ya tendría 75 años.

Corte Suprema de Brasil rechaza pedido de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro tras más de una semana hospitalizado

