En las últimas horas, los medios de noticias NBC News y Telemundo habrían confirmado con testigos en la zona de la Alta Guajira, una misteriosa explosión a lo largo de la costa venezolana el pasado 18 de diciembre.

Imágenes obtenidas por Telemundo muestran lo que serían los fragmentos destruidos de un misil Hellfire, un misil tierra-aire estadounidense, diseñado para destruir carros de combate desde helicópteros o aviones.

La noticia llega días después de que el presidente Donald Trump asegurara que había atacado por tierra puntos estratégicos dentro de Venezuela, una noticia de la que habló también el presidente Gustavo Petro, quien confirmó un ataque directo a un campamento del ELN.

Imágenes obtenidas por Telemundo desde la Alta Guajira muestran fragmentos destruidos cuyas características coinciden ampliamente con las de un Hellfire. Este nuevo indicador sugiere que un ataque encubierto de Estados Unidos tuvo lugar al noroeste de Venezuela. pic.twitter.com/wARjIy6mFG — Daniel Blanco (@DanielBlancoPaz) January 1, 2026

Ana, una de las personas que presenció los hechos y que prefirió no revelar su apellido por miedo a posibles represalias, explicó en una conversación telefónica con NBC News que la detonación tuvo lugar poco después de las cinco de la tarde.

Además, señaló que días antes había percibido un sonido inusual, el cual asoció con la presencia de un dron que sobrevolaba el área. Asimismo, comentó que en el momento de la explosión se encontraba pescando junto a varios familiares para preparar la cena, cuando la choza quedó completamente destruida.

“Nunca había visto algo así”, dijo Ana a NBC y agregó: “Somos gente humilde que pesca para sobrevivir (...) necesitamos ayuda para recuperar lo que perdimos”.

El otro testigo, quien también es miembro de la comunidad indígena Wayuu y no quiso proporcionar su nombre completo por temor a represalias, corroboró la versión de Ana en una entrevista telefónica.

La explosión habría tenido lugar en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia Foto: Google Maps

“No sé si fue un misil o un cohete. La verdad es que no sabemos qué fue”, dijo el segundo testigo. “Pero fue una gran explosión”, agregó.

El pasado 30 de diciembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su país destruyó un área de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico, lo que puede constituir el primer ataque terrestre de la campaña militar contra el narcotráfico desde América Latina.

El lunes, al recibir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su complejo Mar-a-Lago, Trump confirmó la destrucción de una supuesta zona de embarque de drogas de Venezuela.

“Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, dijo Trump a periodistas. “Así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área, es el área de implementación (...) Y eso ya no existe”, agregó.

Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe. Foto: AP / Adobe Stock

La noticia llega después del reporte de un incendio registrado el 24 de diciembre en uno de los galpones de la mayorista de químicos Primazol, quien negó que el incidente sufrido en su planta tuviera relación con un ataque de Estados Unidos en suelo venezolano.

El presidente Gustavo Petro afirmó en sus redes sociales que “Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo”, la segunda ciudad de Venezuela y cercana a Colombia que además coincide con la ubicación de Primazol. “Tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína”, agregó el mandatario.