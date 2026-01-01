MUNDO

Reportan una misteriosa explosión en la Alta Guajira, frontera con Colombia: hallaron restos de un misil estadounidense

La explosión ocurrió en la franja costera del noroeste de Venezuela, controlada por el ELN.

Redacción Mundo
1 de enero de 2026, 9:47 p. m.
La explosión habría tenido lugar en la frontera entre Colombia y Venezuela.
En las últimas horas, los medios de noticias NBC News y Telemundo habrían confirmado con testigos en la zona de la Alta Guajira, una misteriosa explosión a lo largo de la costa venezolana el pasado 18 de diciembre.

Imágenes obtenidas por Telemundo muestran lo que serían los fragmentos destruidos de un misil Hellfire, un misil tierra-aire estadounidense, diseñado para destruir carros de combate desde helicópteros o aviones.

La noticia llega días después de que el presidente Donald Trump asegurara que había atacado por tierra puntos estratégicos dentro de Venezuela, una noticia de la que habló también el presidente Gustavo Petro, quien confirmó un ataque directo a un campamento del ELN.

Ana, una de las personas que presenció los hechos y que prefirió no revelar su apellido por miedo a posibles represalias, explicó en una conversación telefónica con NBC News que la detonación tuvo lugar poco después de las cinco de la tarde.

Rusia le pide a EE. UU. dejar de perseguir a un buque petrolero que se dirige a Venezuela

Jair Bolsonaro deja el hospital para volver a prisión tras pasar más de una semana internado por una operación

Régimen de Maduro detuvo al hijo de una cantante y a 5 ciudadanos estadounidenses, tras presiones de Donald Trump

Estados Unidos envía contundente advertencia a China tras maniobras militares y amenaza de invasión a Taiwán

El impactante video del momento del incendio dentro de un bar en Suiza que deja un saldo de 40 muertos

Donald Trump expuso su deseo de Año Nuevo junto a su esposa Melania, quien conquistó en destacada velada

Edward Hopper: el pintor estadounidense que logró hacer del arte realista una interpretación de su propia forma de ver el mundo

Además, señaló que días antes había percibido un sonido inusual, el cual asoció con la presencia de un dron que sobrevolaba el área. Asimismo, comentó que en el momento de la explosión se encontraba pescando junto a varios familiares para preparar la cena, cuando la choza quedó completamente destruida.

Esta fue la primera reacción de Maduro tras el primer ataque en tierra de EE. UU. en Venezuela

“Nunca había visto algo así”, dijo Ana a NBC y agregó: “Somos gente humilde que pesca para sobrevivir (...) necesitamos ayuda para recuperar lo que perdimos”.

El otro testigo, quien también es miembro de la comunidad indígena Wayuu y no quiso proporcionar su nombre completo por temor a represalias, corroboró la versión de Ana en una entrevista telefónica.

La explosión habría tenido lugar en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia
“No sé si fue un misil o un cohete. La verdad es que no sabemos qué fue”, dijo el segundo testigo. “Pero fue una gran explosión”, agregó.

El pasado 30 de diciembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su país destruyó un área de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico, lo que puede constituir el primer ataque terrestre de la campaña militar contra el narcotráfico desde América Latina.

Régimen de Maduro detuvo al hijo de una cantante y a 5 ciudadanos estadounidenses, tras presiones de Donald Trump

El lunes, al recibir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su complejo Mar-a-Lago, Trump confirmó la destrucción de una supuesta zona de embarque de drogas de Venezuela.

“Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, dijo Trump a periodistas. “Así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área, es el área de implementación (...) Y eso ya no existe”, agregó.

Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe
La noticia llega después del reporte de un incendio registrado el 24 de diciembre en uno de los galpones de la mayorista de químicos Primazol, quien negó que el incidente sufrido en su planta tuviera relación con un ataque de Estados Unidos en suelo venezolano.

El presidente Gustavo Petro afirmó en sus redes sociales que “Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo”, la segunda ciudad de Venezuela y cercana a Colombia que además coincide con la ubicación de Primazol. “Tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína”, agregó el mandatario.

