Esta fue la primera reacción de Maduro tras el primer ataque en tierra de EE. UU. en Venezuela

El líder del régimen venezolano causó polémica en redes sociales tras un discurso en vivo.

Redacción Mundo
31 de diciembre de 2025, 1:22 p. m.
Nicolás Maduro está bajo la presión de Estados Unidos
Nicolás Maduro está bajo la presión de Estados Unidos Foto: Getty Images Y FB/NicolásMaduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su país destruyó un área de atraque de embarcaciones en Venezuela, presuntamente utilizadas para el narcotráfico, en medio de la intensificación, en los últimos meses, de la presión de Washington contra el presidente venezolano.

El pasado lunes, al recibir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su complejo Mar-a-Lago, Trump confirmó la destrucción de una supuesta zona de embarque de drogas en Venezuela.

“Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, dijo Trump a periodistas. “Así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área, es el área de implementación (…) y eso ya no existe”, agregó.

En ese contexto, el dictador venezolano, Nicolás Maduro, hizo su primera aparición tras lo que sería el primer ataque terrestre por parte de Estados Unidos en el país suramericano, una acción militar que había sido anunciada por el Gobierno norteamericano semanas atrás.

Maduro afirmó este martes, 30 de diciembre, que desde Estados Unidos se estarían difundiendo “informaciones falsas” sobre la situación de Venezuela.

Estas declaraciones las realizó durante la apertura de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer, celebrada en el estado Aragua. Asimismo, el mandatario aprovechó el evento para volver a mostrarse bailando al son de No crazy war, un tema musical que en las últimas semanas ha ganado notoriedad entre el oficialismo y sus simpatizantes.

Durante su participación, cuestionó el tratamiento informativo de los medios de Estados Unidos y destacó la necesidad de hacer frente a la desinformación mediante el uso de las redes sociales y de múltiples lenguas, entre ellas el wayú, con el objetivo de sortear lo que describió como un bloqueo y una censura sistemática de la verdad acerca de su país.

“Todo lo que dicen es mentira, entonces ustedes en las redes, mujeres, en español, en inglés, en wayú, ustedes pueden romper el veto y la censura que tienen a esta hora los medios de comunicación de Estados Unidos sobre la verdad de Venezuela”, dijo Maduro.

Maduro también volvió a afirmar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) derribó nueve aeronaves el lunes, supuestamente relacionadas con actividades de narcotráfico en el estado Amazonas, una región limítrofe con Brasil y Colombia.

“¿Quién lo hizo? La FANB, vigilante y ceñuda, calzando sus botas de campaña permanente, así que Venezuela está muy bien cuidada y protegida, por su FANB y por la fuerza más grande que tiene Venezuela, las mujeres que están empoderadas, movilizadas, activadas, 24 horas del día siempre”, aseveró el líder chavista.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro Foto: FB/Nicolasmaduro

Trump lleva semanas diciendo que Estados Unidos “pronto” comenzará a realizar ataques terrestres contra los cárteles de la droga en América Latina y este pareciera ser el primero.

Las fuerzas estadounidenses también llevaron a cabo desde septiembre numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, los cuales han dejado más de un centenar de muertos.

