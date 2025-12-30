El dictador venezolano, Nicolás Maduro, volvió a llamar la atención en redes sociales tras confesar su supuesto salario, lo que generó una enorme cantidad de comentarios y críticas en las redes sociales.

“Tengo una sola cuentica de ahorro, donde me depositan mi sueldito de presidente, que casi no le veo la cara. Yo gano dos petros (120 dólares), pero ni a eso le veo la cara, porque cuando la voy a sacar ya la ha agarrado Cilita para comprar alguna cosita”, dijo Maduro.

La sorpresiva cifra generó polémica, entre otras cosas, porque reveló su presunto salario en otra moneda diferente a la moneda oficial de Venezuela, que serían los bolívares. En cambio, mostró lo que sería su salario en “petros”, una moneda que él mismo impulsó en 2018 y que no se encuentra en circulación.

“He cambiado la clave veinte veces; yo no sé cómo ella se entera de la clave. Te dije que te iba a denunciar”, mencionó en forma de broma el dictador venezolano.

En plataformas digitales, una gran cantidad de internautas consideró que el pronunciamiento estaba alejado de las dificultades cotidianas que enfrenta la mayoría de los ciudadanos, sobre todo en un escenario en el que el salario mínimo oficial sigue siendo insuficiente frente al elevado costo de la vida.

Asimismo, los más recientes indicadores económicos evidencian que, a lo largo de 2025, el bolívar ha registrado una marcada pérdida de valor frente al dólar, al tiempo que los precios de los productos básicos, especialmente los alimentos, mantienen una tendencia ascendente.

En ese mismo pronunciamiento, afirmó que no es ni ha sido un hombre acaudalado y que tampoco persigue la acumulación de bienes materiales. “Yo no quiero riquezas para mi vida”, recalcó.

Maduro además evocó una situación reciente relacionada con el pago de los aguinaldos. “Ahorita me depositaron los aguinaldos, fui a buscarlos rapidito para tomarme una fría con unos amigos. No pude, no pude”, comentó, para finalmente rematar: “Así que, imagínense ustedes”.

Las palabras del dictador venezolano llegan en un momento de alta tensión con Estados Unidos y bajo el rumor de una posible intervención militar para sacar a Maduro del poder.

Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que habló “muy recientemente” con Maduro, si bien la conversación no fue lo suficientemente fructífera para rebajar las tensiones entre ambos países.

“Hablé con él muy recientemente, pero no salió mucho de eso”, dijo en declaraciones a la prensa junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el marco de un encuentro bilateral celebrado en su residencia en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.