Mundo

La CIA usó drones para ataque en Venezuela: revelan detalles inéditos de la primera operación en tierra de EE. UU.

CNN publicó información exclusiva de fuentes de la administración Trump sobre el ataque.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
30 de diciembre de 2025, 1:09 p. m.
Maduro denunció una amenaza directa en contra de Venezuela por parte de EE.UU.
Maduro denunció una amenaza directa en contra de Venezuela por parte de EE.UU. Foto: GETTY Y IG/MARINES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país destruyó un área de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas, presuntamente, para el narcotráfico, lo que puede constituir el primer ataque terrestre de la campaña militar contra el narcotráfico desde América Latina.

“Tienen una gran planta, o una gran instalación, desde donde salen los barcos. Hace dos noches la destruimos”, dijo en un programa radial, antes de confirmarlo ante cámaras en medio de la visita de Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca.

“Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, dijo Trump a periodistas.

“Así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área, es el área de implementación (…) Y eso ya no existe”, agregó.

Noticias Estados Unidos

La nueva estrategia de ICE que podría cambiar la forma en que se localiza y detiene a migrantes en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Tradiciones latinas se toman Estados Unidos: estas tendrán lugar en medio de la celebración del Año Nuevo

Noticias Estados Unidos

En video: rescate de niño autista en un estanque, se escapó de su casa en Florida y se utilizó un helicóptero para encontrarlo

Noticias Estados Unidos

Un giro histórico en la atención sanitaria rural en Estados Unidos

Mundo

Gobierno Trump atacó nueva embarcación con droga y mató a dos personas en el Pacífico: video muestra fuerte explosión

Deportes

Resumen del lunes 29 de diciembre en la NBA: se lesiona figura de Nuggets, Nets vs. Warriors y más

Mundo

Tragedia en un tren sacude a México: Sheinbaum visita heridos y promete apoyo tras 13 muertes

Mundo

Exagente de la DEA analiza la operación encubierta ordenada por Trump en Venezuela: ¿Saldría Maduro del poder?

Política

Gustavo Petro volvió a defender a Nicolás Maduro, responsabilizó a la CIA por Calarcá e insiste en que Trump no quiere escucharlo

Política

Gustavo Petro culpa a la CIA por informe sobre infiltración de las disidencias y habla de supuesta reunión con sus agentes

En ese contexto, CNN pudo establecer nuevos detalles de la operación secreta y confirmó que se habría llevado a cabo por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

La Agencia ejecutó a comienzos de este mes una operación con drones contra una infraestructura portuaria ubicada en la costa de Venezuela, según informaron a CNN fuentes con conocimiento del tema.

Gobierno Trump atacó nueva embarcación con droga y mató a dos personas en el Pacífico: video muestra fuerte explosión

Este hecho constituye el primer ataque del que se tiene registro por parte de Estados Unidos contra un objetivo situado dentro del territorio venezolano.

De acuerdo con las fuentes, la ofensiva aérea —cuyos pormenores no habían sido revelados hasta ahora— se dirigió contra un muelle aislado en el litoral venezolano.

Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe
Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe Foto: AP / Adobe Stock

Las autoridades estadounidenses consideraban que ese punto era utilizado por la organización criminal Tren de Aragua para el almacenamiento de estupefacientes y su traslado en embarcaciones con fines de distribución posterior.

Al momento de la operación no se encontraban personas en el lugar, por lo que no se reportaron heridos ni fallecidos.

Donald Trump confirmó en vivo que hubo una “gran explosión” en Venezuela tras ataque direccionado en tierra

Según CNN, dos informantes señalaron que las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos aportaron respaldo en materia de inteligencia a la misión, un hecho que pondría de relieve su presencia constante en la zona.

No obstante, la coronel Allie Weiskopf, vocera del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU., desmintió esa versión y aseguró: “Las Operaciones Especiales no brindaron apoyo de inteligencia a esta operación”.

Nicolás Maduro se encuentra bajo tensión tras despliegue militar en el Caribe
Nicolás Maduro se encuentra bajo tensión tras despliegue militar en el Caribe Foto: X/@Southcom Y FB NICOLÁS MADURO

Trump lleva semanas diciendo que Estados Unidos “pronto” comenzará a realizar ataques terrestres contra los cárteles de la droga en América Latina y este parece ser el primero.

Las fuerzas estadounidenses también llevaron a cabo desde septiembre numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado más de un centenar de muertos.

Con información de AFP*

Más de Mundo

x

La nueva estrategia de ICE que podría cambiar la forma en que se localiza y detiene a migrantes en EE. UU.

Rituales de Año Nuevo

Tradiciones latinas se toman Estados Unidos: estas tendrán lugar en medio de la celebración del Año Nuevo

Maduro denunció una amenaza directa en contra de Venezuela por parte de EE.UU.

La CIA usó drones para ataque en Venezuela: revelan detalles inéditos de la primera operación en tierra de EE. UU.

x

En video: rescate de niño autista en un estanque, se escapó de su casa en Florida y se utilizó un helicóptero para encontrarlo

Beneficiarios de Medicare revisan sus opciones de cobertura antes de la inscripción abierta, un periodo clave para comparar costos y redes médicas.

Un giro histórico en la atención sanitaria rural en Estados Unidos

Este fue el momento del ataque a la embarcación en el Pacífico.

Gobierno Trump atacó nueva embarcación con droga y mató a dos personas en el Pacífico: video muestra fuerte explosión

NBA lunes 29 de diciembre

Resumen del lunes 29 de diciembre en la NBA: se lesiona figura de Nuggets, Nets vs. Warriors y más

Al menos 13 muertos y 98 heridos por accidente ferroviario en el sur de México

Tragedia en un tren sacude a México: Sheinbaum visita heridos y promete apoyo tras 13 muertes

Donald Trump con Benjamin Netanyahu

¿Cuál es el premio que le dará Netanyahu a Donald Trump? Algunos de los que recibieron el galardón se convirtieron en Nobel de Paz

La Policía detuvo a un sospechoso tras un violento incidente con arma blanca en un Walmart de Michigan.

Mientras muchos negocios cierran por Año Nuevo, esta gigantesca cadena mantendrá sus tiendas abiertas en las celebraciones en EE. UU.

Noticias Destacadas