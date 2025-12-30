La CIA usó drones para ataque en Venezuela: revelan detalles inéditos de la primera operación en tierra de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país destruyó un área de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas, presuntamente, para el narcotráfico, lo que puede constituir el primer ataque terrestre de la campaña militar contra el narcotráfico desde América Latina.

“Tienen una gran planta, o una gran instalación, desde donde salen los barcos. Hace dos noches la destruimos”, dijo en un programa radial, antes de confirmarlo ante cámaras en medio de la visita de Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca.

“Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, dijo Trump a periodistas.

“Así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área, es el área de implementación (…) Y eso ya no existe”, agregó.

En ese contexto, CNN pudo establecer nuevos detalles de la operación secreta y confirmó que se habría llevado a cabo por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

La Agencia ejecutó a comienzos de este mes una operación con drones contra una infraestructura portuaria ubicada en la costa de Venezuela, según informaron a CNN fuentes con conocimiento del tema.

Este hecho constituye el primer ataque del que se tiene registro por parte de Estados Unidos contra un objetivo situado dentro del territorio venezolano.

De acuerdo con las fuentes, la ofensiva aérea —cuyos pormenores no habían sido revelados hasta ahora— se dirigió contra un muelle aislado en el litoral venezolano.

Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe Foto: AP / Adobe Stock

Las autoridades estadounidenses consideraban que ese punto era utilizado por la organización criminal Tren de Aragua para el almacenamiento de estupefacientes y su traslado en embarcaciones con fines de distribución posterior.

Al momento de la operación no se encontraban personas en el lugar, por lo que no se reportaron heridos ni fallecidos.

Según CNN, dos informantes señalaron que las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos aportaron respaldo en materia de inteligencia a la misión, un hecho que pondría de relieve su presencia constante en la zona.

No obstante, la coronel Allie Weiskopf, vocera del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU., desmintió esa versión y aseguró: “Las Operaciones Especiales no brindaron apoyo de inteligencia a esta operación”.

Nicolás Maduro se encuentra bajo tensión tras despliegue militar en el Caribe Foto: X/@Southcom Y FB NICOLÁS MADURO

Trump lleva semanas diciendo que Estados Unidos “pronto” comenzará a realizar ataques terrestres contra los cárteles de la droga en América Latina y este parece ser el primero.

Las fuerzas estadounidenses también llevaron a cabo desde septiembre numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado más de un centenar de muertos.

Con información de AFP*