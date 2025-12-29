Este es el audio en el que Trump confirmaría el ataque de EE. UU. dentro de Venezuela

Una conversación que tuvo lugar el pasado viernes entre John Catsimatidis, propietario de la emisora de radio WABC, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, daría cuenta de la confirmación del mandatario sobre un ataque en suelo venezolano.

“Tienen una gran planta o una gran instalación desde la que salen los barcos. Hace dos noches la eliminamos”, dijo Trump.

El audio no captó la atención sino hasta el pasado domingo, 28 de diciembre, cuando se volvió viral en las redes sociales.

BREAKING: Trump says that the U.S. has “knocked out” a Venezuelan facility on land.



And this is the dude who thinks he deserves the Nobel Peace Prize.



How many wars is this that he ended now?



-1 or -2



I didn't vote for this, and none of you guys who pretend to be "America… pic.twitter.com/kCtcjIlm1D — Brian Krassenstein (@krassenstein) December 29, 2025

El aparente ataque se produce tras meses de presión militar estadounidense, que incluye decenas de ofensivas contra embarcaciones en aguas internacionales.

Durante la corta conversación telefónica sostenida el viernes, Trump reaccionó a una observación relacionada con Venezuela destacando las acciones de su administración contra las embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas.

Las sorpresivas palabras de Maduro sobre Jesucristo en pleno evento militar: pidió lealtad y se hizo viral en redes sociales

Después mencionó un ataque contra una “gran planta o una importante instalación”, que, según afirmó, ocurrió dos noches atrás.

“Acabamos de inutilizar... No sé si leyeron o vieron que tienen una gran planta o una gran instalación adonde envían, ya saben, de donde vienen los barcos”, manifestó Trump en la entrevista. “Hace dos noches lo inutilizamos. Así que los atacamos muy fuerte”.

Nicolás Maduro y Donald Trump, el despliegue militar en el Caribe. Foto: AP / Adobe Stock

Trump no ofreció información adicional sobre el presunto ataque contra las instalaciones, que —de confirmarse— marcaría el primer operativo terrestre del que se tenga conocimiento dentro de la estrategia antidrogas de Estados Unidos dirigida contra Venezuela.

El pasado 13 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el país comenzaría a realizar ataques terrestres en Venezuela, aunque poco después ha matizado que estas operaciones por tierra son contra “gente horrible que está trayendo drogas” a Estados Unidos y no tienen por qué ser en territorio venezolano.

“Y ahora empezamos por tierra (los ataques). Y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder”, indicó el inquilino de la Casa Blanca al ser cuestionado por la situación con Venezuela en una rueda de prensa en el Despacho Oval, para poco después mantener que los ataques terrestres no tienen “por qué ser necesariamente en Venezuela, son las personas que traen drogas a nuestro país nuestros objetivos”.

Nicolás Maduro y Donald Trump. Foto: Getty Images

Trump ha sostenido que el Gobierno estadounidense ha eliminado el tráfico de drogas “a niveles nunca antes vistos”, en concreto, según el mandatario norteamericano, ha reducido “el 96 % de las drogas que llegan por agua”.

El mandatario estadounidense ha asegurado que él no quisiera ser el otro 4 %, en referencia a los ataques perpetrados en el Caribe contra barcos que transportan droga y por los que ha sido acusado de cometer “asesinatos extrajudiciales”.

*Con información de Europa Press.