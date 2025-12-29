Nicolás Maduro busca negociar su salida con Donald Trump y apunta a vivir en Madrid: medio español revela los detalles

Nicolás Maduro sí estaría buscando salir de Venezuela, pero no hacia los lugares que inicialmente se han planteado. El dictador apunta a vivir en el primer mundo, según revela David Aldanete, corresponsal del diario ABC, en un reportaje.

Un personaje clave en la diplomacia sería el interlocutor en este proceso. “Según esas fuentes, el mensaje habría circulado a través de intermediarios y habría alcanzado a Richard Grenell, exembajador de Estados Unidos en Alemania y exfuncionario con acceso directo al entorno de Trump. No consta que Grenell actúe por encargo del Gobierno estadounidense ni que represente una posición institucional. Su nombre aparece por su historial como interlocutor oficioso en misiones sensibles, incluidas gestiones para la liberación de presos estadounidenses y contactos puntuales con Maduro en Caracas”.

En medio de las tensiones con Estados Unidos, se barajan varios países que estarían dispuestos a acoger a Nicolás Maduro. Foto: AFP

La salida de Maduro de Venezuela ha sido objeto de especulaciones y se ha hablado de posibles destinos, en su mayoría, países dictatoriales en el Medio Oriente o satélites de Rusia. Sin embargo, esta es la primera vez que se narra cómo el líder venezolano aspiraría ir a vivir a Europa.

El medio asegura que se trata de uno de los tres requisitos que Maduro plantea para irse del poder. “En ese marco, el nombre de España ha aparecido como posible destino, en particular Madrid. Las fuentes señalan que esta opción ha sido mencionada desde el entorno venezolano, pero recalcan que no existe constancia de que el Gobierno español haya aceptado, estudiado o avalado formalmente un escenario de ese tipo. Cualquier referencia a una eventual aquiescencia de Madrid debe entenderse como una hipótesis manejada por terceros. El Ministerio de Asuntos Exteriores se ha negado a responder a las preguntas de ABC al respecto”.

El medio recuerda que hasta ahora la Casa Blanca no ha contemplado un lugar de esta naturaleza para un eventual exilio del chavismo. Sin embargo, sí se han barajado otras opciones, como Turquía o Qatar. “En 2019, Trump llegó a ofrecer garantías de salida del país en el contexto de un pronunciamiento interno que finalmente fracasó”, asegura ABC.

Maduro tendría esperanzas en esta salida si se tiene en cuenta que ha gozado del respaldo de un poderoso expresidente español, a quien incluso se le ha llegado a llamar el canciller del chavismo en el mundo.

“El entorno del régimen vuelve a contemplar Madrid como opción, en parte por la presencia allí de antiguos altos cargos chavistas y por el papel desempeñado en el pasado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según las fuentes, cualquier escenario de ese tipo estaría condicionado a la neutralización previa del riesgo de extradición mediante un indulto total, extremo que hoy no cuenta con respaldo en Washington”, agrega ABC.

El presidente Donald Trump no estaría de acuerdo con un indulto total a Nicolás Maduro. Foto: AFP

Zapatero, según ABC, estaría empujando la idea de que a Venezuela llegue un régimen de transición liderado por el general retirado Miguel Rodríguez Torres, “exministro del Interior y antiguo jefe de los servicios de inteligencia, hoy residente en España tras su liberación en enero de 2023. Su inclusión responde, según las fuentes, a valoraciones políticas atribuidas a los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy”.

“Fuentes consultadas por ABC señalan que Zapatero ha sido contactado de nuevo en el marco de estas aproximaciones y que ha mantenido conversaciones de carácter político para promover el perfil de Rodríguez Torres como figura posible en una transición controlada. El expresidente no ha hecho comentarios públicos sobre estas gestiones recientes ni ha confirmado este extremo a este diario. La referencia a su papel se apoya en testimonios de terceros y en antecedentes conocidos de su mediación en el expediente venezolano”, concluye.