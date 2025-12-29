Mundo

Gobierno de Donald Trump habría hecho un ataque dentro de Venezuela: funcionarios de EE. UU. confirmaron lo que destruyeron

Se trataría del primer ataque terrestre que lleva a cabo Trump en contra de Venezuela en medio de su lucha contra el narcotráfico.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
29 de diciembre de 2025, 11:24 a. m.
Donald Trump, Nicolás Maduro y el ejército de EE. UU.
Donald Trump, Nicolás Maduro y el ejército de EE. UU. Foto: AP / Getty Images / Adobe Stock

Tal parece que Donald Trump no dará su brazo a torcer hasta que las cosas cambien en Venezuela y Nicolás Maduro, dictador y señalado líder del Cartel de los Soles, salga del poder.

El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado una serie de ataques en el Caribe en contra de lanchas que llevan drogas y, además, ha mantenido ejercicios militares muy cerca del país latinoamericano.

Sin embargo, las cosas habrían sido diferentes en el último operativo porque este se habría desarrollado al interior de Venezuela. Por lo menos así lo dijeron funcionarios norteamericanos al prestigioso medio The New York Times.

El presidente Donald Trump aseguró que fuerzas estadounidenses realizaron "numerosos" ataques mortales contra el Estado Islámico (EI).
Presidente Donald Trump. Foto: AFP

El periódico recordó que el pasado viernes el mandatario estadounidense estuvo en una entrevista con John Catsimatidis, multimillonario republicano, y allí aseguró que habían identificado de dónde provenían las lanchas cargadas de droga.

Mundo

Accidente ferroviario en el sur de México deja al menos 13 muertos y 98 heridos

Noticias Estados Unidos

Arrestan a famosa tiktoker que atropelló a un hombre mientras transmitía en vivo: la víctima perdió la vida tras el accidente

Noticias Estados Unidos

Más de 3.000 familias quedarán sin sustento tras el cierre de una histórica empresa que pone en jaque la economía de la comunidad

Noticias Estados Unidos

Una histórica tienda de arte en EE. UU. se declara en bancarrota y enciende las alertas del sector creativo

Noticias Estados Unidos

Ni Disney ni el cine: el nuevo negocio millonario del entretenimiento fuera del hogar en Estados Unidos

Mundo

Masacre a plena luz del día en playa turística de Ecuador: seis muertos y una bebé entre las víctimas

Mundo

Un hombre asesinó a sus hijos y a varios vecinos con un cuchillo tras una discusión con su esposa en Surinam

Mundo

Trump y Zelenski concluyen reunión en Florida tras largas horas a puerta cerrada: “Estamos más cerca de la paz que nunca”

Mundo

Donald Trump anuncia que habló con Vladímir Putin a pocas horas del inicio de su encuentro con Volodímir Zelenski en Florida

Mundo

Crece la expectativa: Volodímir Zelenski espera cerrar un acuerdo de paz para Ucrania en su reunión con Donald Trump

Tienen una gran planta o una gran instalación de donde provienen los barcos. (...) Hace dos noches lo eliminamos”, señaló.

Venezuela defiende su capacidad productiva ante la presión militar de Estados Unidos

En ese momento, Trump no específico en dónde estaba este sitio y cómo fue el ataque, por lo que dejó muchas preguntas al aire.

Ahora, funcionarios de su Gobierno le afirmaron al diario que el jefe de Estado hablaba de una instalación de narcotráfico que estaba en Venezuela y que fue destruida, aunque no entregaron más detalles al respecto.

Nicolás Maduro sobre los ataques por parte de EE.UU.
Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. Foto: AFP

“Las autoridades estadounidenses se negaron a especificar nada sobre el sitio que, según el presidente, fue atacado, su ubicación, cómo se llevó a cabo el ataque ni qué papel desempeñó la instalación en el narcotráfico”, indicó The New York Times.

El medio mencionó que hasta el momento no se conoce un informe público sobre este hecho, aunque precisó que si esta información es verdadera y se confirma de manera oficial en las próximas horas, se trataría del primer ataque terrestre que Trump autoriza desde que inició su campaña militar en contra de las drogas.

Navidad en Caracas con Maduro acorralado por Trump. “Que pase y ya”

Pese a que los funcionarios de su administración puntualizaron que el sitio del ataque era un centro de producción de drogas, según el artículo del periódico, no aclararon con exactitud el papel que habría tenido o si este hecho dejó alguna persona muerta.

No sería extraño que Trump llevara a cabo este operativo dentro de Venezuela, ya que desde hace varios días ha hablado de posibles despliegues militares dentro del territorio de ese país, lo que ha hecho aumentar la tensión con el régimen de Maduro.

Incluso, The New York Times indicó que el inquilino de la Casa Blanca ya autorizó a la CIA para que pueda planificar operaciones encubiertas dentro de la nación latinoamericana.

Por el momento, lo único oficial son los ataque que se han llevado en el Caribe y el Pacífico, y que han dejado al menos 105 personas muertas hasta la fecha y muchas críticas en contra del Gobierno norteamericano.

Mas de Mundo

Donald Trump, Nicolás Maduro, ejército EE. UU.

Gobierno de Donald Trump habría hecho un ataque dentro de Venezuela: funcionarios de EE. UU. confirmaron lo que destruyeron

Un tren se accidentó en el estado de Oaxaca, en el sur de México.

Accidente ferroviario en el sur de México deja al menos 13 muertos y 98 heridos

La creadora de contenido enfrentará a la justicia tras el accidente.

Arrestan a famosa tiktoker que atropelló a un hombre mientras transmitía en vivo: la víctima perdió la vida tras el accidente

Un estudio indica que la IA impacta directamente en el empleo de jóvenes profesionales tecnológicos.

Más de 3.000 familias quedarán sin sustento tras el cierre de una histórica empresa que pone en jaque la economía de la comunidad

Una de las tiendas de Artist & Craftsman Supply en Estados Unidos, cadena que se acogió al Capítulo 11 para reestructurar sus finanzas y continuar operando.

Una histórica tienda de arte en EE. UU. se declara en bancarrota y enciende las alertas del sector creativo

Así crece en Estados Unidos el negocio del entretenimiento premium fuera del hogar

Ni Disney ni el cine: el nuevo negocio millonario del entretenimiento fuera del hogar en Estados Unidos

Cropped view of a young Hispanic police officer standing outside his patrol car.

Masacre a plena luz del día en playa turística de Ecuador: seis muertos y una bebé entre las víctimas

Las autoridades investigan los hechos de la muerte y si la pareja sentimental de la mujer estaría o no implicado en su asesinato.

Un hombre asesinó a sus hijos y a varios vecinos con un cuchillo tras una discusión con su esposa en Surinam

Sistemas robóticos al servicio del ejército de los Estados Unidos

El Ejército de EE. UU. despliega robots inteligentes para enfrentar amenazas químicas y nucleares

x

Trump y Zelenski concluyen reunión en Florida tras largas horas a puerta cerrada: “Estamos más cerca de la paz que nunca”

Noticias Destacadas