Tal parece que Donald Trump no dará su brazo a torcer hasta que las cosas cambien en Venezuela y Nicolás Maduro, dictador y señalado líder del Cartel de los Soles, salga del poder.

El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado una serie de ataques en el Caribe en contra de lanchas que llevan drogas y, además, ha mantenido ejercicios militares muy cerca del país latinoamericano.

Sin embargo, las cosas habrían sido diferentes en el último operativo porque este se habría desarrollado al interior de Venezuela. Por lo menos así lo dijeron funcionarios norteamericanos al prestigioso medio The New York Times.

Presidente Donald Trump. Foto: AFP

El periódico recordó que el pasado viernes el mandatario estadounidense estuvo en una entrevista con John Catsimatidis, multimillonario republicano, y allí aseguró que habían identificado de dónde provenían las lanchas cargadas de droga.

“Tienen una gran planta o una gran instalación de donde provienen los barcos. (...) Hace dos noches lo eliminamos”, señaló.

En ese momento, Trump no específico en dónde estaba este sitio y cómo fue el ataque, por lo que dejó muchas preguntas al aire.

Ahora, funcionarios de su Gobierno le afirmaron al diario que el jefe de Estado hablaba de una instalación de narcotráfico que estaba en Venezuela y que fue destruida, aunque no entregaron más detalles al respecto.

Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. Foto: AFP

“Las autoridades estadounidenses se negaron a especificar nada sobre el sitio que, según el presidente, fue atacado, su ubicación, cómo se llevó a cabo el ataque ni qué papel desempeñó la instalación en el narcotráfico”, indicó The New York Times.

El medio mencionó que hasta el momento no se conoce un informe público sobre este hecho, aunque precisó que si esta información es verdadera y se confirma de manera oficial en las próximas horas, se trataría del primer ataque terrestre que Trump autoriza desde que inició su campaña militar en contra de las drogas.

Pese a que los funcionarios de su administración puntualizaron que el sitio del ataque era un centro de producción de drogas, según el artículo del periódico, no aclararon con exactitud el papel que habría tenido o si este hecho dejó alguna persona muerta.

No sería extraño que Trump llevara a cabo este operativo dentro de Venezuela, ya que desde hace varios días ha hablado de posibles despliegues militares dentro del territorio de ese país, lo que ha hecho aumentar la tensión con el régimen de Maduro.

Incluso, The New York Times indicó que el inquilino de la Casa Blanca ya autorizó a la CIA para que pueda planificar operaciones encubiertas dentro de la nación latinoamericana.

Por el momento, lo único oficial son los ataque que se han llevado en el Caribe y el Pacífico, y que han dejado al menos 105 personas muertas hasta la fecha y muchas críticas en contra del Gobierno norteamericano.