La dura advertencia de Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro: “No lo vamos a tolerar”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en que las fuerzas armadas de su país se preparan para lanzar, en el corto plazo, operaciones terrestres contra objetivos vinculados al narcotráfico en América Latina, luego de defender las acciones militares desplegadas en el Caribe.

Durante una intervención desde la Casa Blanca, Trump afirmó que el tráfico de drogas por vía marítima se ha reducido de manera drástica. “El ingreso de droga por mar cayó un 94%. Ahora estamos tratando de identificar quiénes están detrás del seis por ciento restante. Pero la reducción es del 94%”, señaló, antes de agregar que el siguiente paso será atacar estas redes en tierra, una tarea que, según dijo, resulta “mucho más sencilla”.

Trump, además, reiteró que durante el mandato del expresidente Joe Biden, Venezuela vació sus cárceles para enviar a criminales violentos a Estados Unidos, una acusación que el gobierno de Donald Trump ha extendido durante todo su mandato contra el régimen de Nicolás Maduro.

Donald Trump | Foto: AFP

“Durante cuatro años, nuestra frontera suroeste estaba bajo el control físico de algunos de los cárteles más violentos, algo sin precedentes, la gente más violenta del planeta. Recuerdan cuando los demócratas y otros de la extrema izquierda decían que estaban dejando entrar al país gente buena”, aseguró el mandatario estadounidense desde la Casa Blanca.

Posteriormente, Donald Trump aseguró que los criminales que llegan a los Estados Unidos “hacen que nuestros malhechores parezcan bebés. Estos son algunos de los criminales más violentos del planeta. Vienen de múltiples países, no solo de Venezuela. Venezuela vació a sus cárceles en nuestro país, pero otros también, el Congo y otros países lo han hecho. Y no lo vamos a tolerar”, manifestó el presidente de los Estados Unidos.

En el último mes, el presidente Donald Trump advirtió que una operación por tierra en Venezuela es inminente, luego de que Washington desplegó desde septiembre buques militares y el mayor portaviones del mundo en el Caribe, frente a las costas venezolanas.

Se mantienen las tensiones entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump. | Foto: Alfredo Lasry R / Fotógrafo autónomo/Getty Images - Christopher Furlong / Fotógrafo de plantilla/Getty Images

Desde principios de septiembre, el ejército estadounidense ha matado a por lo menos 87 presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental en una veintena de ataques contra embarcaciones. El aumento de la presencia militar estadounidense ha elevado la tensión en la región.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado a Washington de utilizar el combate al tráfico de drogas como pretexto para colocar en la región un contingente militar que en realidad lo que busca es derrocarlo y apoderarse de los vastos yacimientos petroleros del país.