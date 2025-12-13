María Corina Machado se refirió a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela: “Apoyaré hasta que Maduro comprenda que debe irse”

La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, dijo que apoya una mayor presión sobre Nicolás Maduro para que “comprenda” que debe dejar el poder.

Machado ha denunciado como fraudulenta la reelección de Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2024, que asegura fueron ganadas por su candidato Edmundo González Urrutia.

“Apoyaré que haya más y más presión hasta que Maduro comprenda que debe irse, que su tiempo se acabó”, declaró Machado ante la pregunta de si respaldaría una intervención de Estados Unidos en Venezuela, según extractos de una entrevista con el canal estadounidense CBS difundidos este viernes, 12 de diciembre.

En el último mes, el presidente Donald Trump advirtió que una operación por tierra en Venezuela es inminente luego de que Washington desplegó desde septiembre buques militares y el mayor portaviones del mundo en el Caribe, frente a las costas venezolanas.

Para la opositora no se trata de alcanzar “un cambio de régimen convencional”.

María Corina Machado da declaraciones en Oslo. | Foto: AFP

“Tuvimos una elección. Un cambio de régimen ya fue decidido por más del 70 % de la población, y lo que necesitamos es apoyo para hacer cumplir ese mandato”, dijo Machado desde Oslo, adonde llegó la madrugada del jueves 11 de diciembre, después de un arriesgado viaje para salir de Venezuela.

Según la líder opositora, González Urrutia debe asumir el poder en Venezuela y por invitación del presidente electo de Venezuela, ella sería la vicepresidenta.

Operación Dinamita Dorada

Machado, quien vivió en la clandestinidad en Venezuela desde agosto 2024, dijo este viernes en una rueda de prensa en Oslo que temió por su vida al salir de su país para acudir a Noruega a recibir el Nobel de la Paz.

La operación para extraer a Machado de Venezuela recibió el nombre clave de Dinamita Dorada, en honor a Alfred Nobel, inventor de la dinamita y fundador de los premios.

Machado usó una peluca para salir de su escondite en Caracas hacia una playa en el norte de Venezuela. Allí abordó un bote pesquero para reunirse en alta mar con el responsable de la operación, el veterano del Ejército de Estados Unidos Bryan Stern.

De camino hacia la costa, Machado pasó inadvertida por 10 puestos de control militares, según relató Stern.

Así fue la huida de María Corina Machado del régimen. | Foto: Getty Images

La embarcación fue elegida, de manera deliberada, en mal estado para evitar que las fuerzas estadounidenses la confundieran con las lanchas rápidas que han sido objetivo de ataques aéreos. Pero por su estado, se averió y retrasó la salida durante varias horas.

El mar agitado permitió que la embarcación no fuera visible desde el cielo. Pero también provocó que el GPS cayera por la borda, quedando a la deriva durante dos horas, de acuerdo con los testimonios recopilados por The Wall Street Journal, CBS, BBC y la AFP.

“No voy a dar más información sobre mi viaje a Noruega”, dijo en la entrevista con CBS. “Pero voy a decir cuán importante es (el Nobel) para el pueblo venezolano. Es un reconocimiento a un país que ha peleado incansablemente, valientemente, contra una estructura criminal y narcoterrorista”, afirmó.

“Vine a recibir ese premio y voy a llevarlo de vuelta al pueblo venezolano tan pronto como sea posible”, enfatizó. CBS publicará la entrevista completa el domingo 14 de diciembre.