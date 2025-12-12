Suscribirse

Estados Unidos

Videos y radares revelan vuelos de aviones de combate y drones de Estados Unidos cerca de Venezuela tras amenazas de Trump

Los aviones de combate estadounidenses se han acercado más a Latinoamérica en las últimas semanas.

Redacción Mundo
13 de diciembre de 2025, 1:57 a. m.
Los bombarderos han sobrevolado las costas de Venezuela por más tiempo y cada vez más cerca a tierra. | Foto: Tomada de Flightradar24 - Gary Hershorn / Colaborador/Getty Images

Aviones de combate, bombarderos y drones de vigilancia estadounidenses volaron cerca de las costas venezolanas en las últimas semanas, según un análisis de la AFP, en medio de crecientes temores de una intervención armada en el país caribeño.

Washington desplegó en agosto una flota de buques de guerra en el Caribe para luchar contra el narcotráfico. Desde principios de septiembre, el ejército estadounidense ha matado a por lo menos 87 presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental en una veintena de ataques contra embarcaciones.

Contexto: María Corina Machado habla sobre la situación en Venezuela con medios internacionales: “Maduro va a salir con o sin negociación”

El aumento de la presencia militar estadounidense ha elevado la tensión en la región.

Imagen que muestra a los dos bombarderos B-52 cerca a Venezuela
Imagen que muestra a los dos bombarderos B-52 cerca a Venezuela. | Foto: Captura de pantalla de la plataforma Flight Radar

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado a Washington de utilizar el combate al tráfico de drogas como pretexto para colocar en la región un contingente militar que en realidad lo que busca es derrocarlo y apoderarse de los vastos yacimientos petroleros del país.

Según datos del sitio web de seguimiento Flightradar24 analizados por la AFP, dos aviones F/A-18 de la Armada estadounidense sobrevolaron el golfo de Venezuela durante más de 40 minutos el martes, 9 de diciembre, acercándose a poco más de 35 kilómetros de la costa.

Contexto: Crece la tensión entre la Casa Blanca y el régimen de Maduro: Estados Unidos suspende vuelos con migrantes deportados

Ese mismo día, un dron de vigilancia de largo alcance realizó repetidas pasadas durante varias horas a lo largo de un tramo de 800 kilómetros del mar Caribe. El viernes, 12 de diciembre, por la mañana, se produjo otro vuelo de drones a gran altitud en la misma zona.

Donald Trump y aviones rusos
Donald Trump ordenó el despliegue desde agosto de este año. | Foto: Getty Images

Además, entre finales de octubre y finales de noviembre, se han producido cinco vuelos de bombarderos B-1 y B-52 y dos vuelos de F/A-18 a 40 kilómetros de la costa venezolana.

Contexto: Las claves de la confiscación del barco petrolero que provocó la furia de Nicolás Maduro

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sentenciado en varias oportunidades que sus fuerzas entrarán a territorio venezolano para hacer frente al narcotráfico por tierra, mar y aire. Al tiempo, busca presionar al régimen de Maduro para que entregue el poder.

Nicolás Maduro. | Foto: GETTY IMAGES

“No se trata solo de ataques a tierras en Venezuela, sino de ataques a tierras contra gente horrible que está trayendo drogas y matando a nuestra gente”, aseguró el republicano en una conferencia de prensa que otorgó este viernes. “No necesariamente tiene que ser en Venezuela; los blancos son las personas que traen drogas a nuestro país”.

Según sus declaraciones, las fuerzas armadas estadounidenses han “eliminado” el 96 % de las drogas que llegan a Norte América por agua. Dijo que están iniciando operaciones “por tierra”, porque “por tierra es mucho más fácil”, expresó.

*Con información de AFP.

