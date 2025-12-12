Donald Trump declara que los ataques terrestres están “comenzando” y “no necesariamente tienen que ser en Venezuela”

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que ya ha “eliminado” el 96% de las drogas que llegan por agua y que ahora empiezan los ataques “por tierra”, ya que, según el mandatario, “por tierra es mucho más fácil”, asegurando que “esto va a empezar a suceder”.

“No se trata solo de ataques a tierras en Venezuela, sino de ataques a tierras contra gente horrible que está trayendo drogas y matando a nuestra gente”, dijo.

“No necesariamente tiene que ser en Venezuela; los blancos son las personas que traen drogas a nuestro país”, agregó el presidente.

President Trump on potential land strikes: “It's not only land strikes on Venezuela, it is land strikes on horrible people that are bringing in drugs and kiIIing our people.”



“It doesn’t necessarily have to be in Venezuela; it’s people that are bringing in drugs to our country… pic.twitter.com/nd0OzBqJgh — RedWave Press (@RedWave_Press) December 12, 2025