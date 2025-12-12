MUNDO
Donald Trump declara que los ataques terrestres están “comenzando” y “no necesariamente tienen que ser en Venezuela”
El presidente de Estados Unidos habló de los ataques contra carteles narco en el Caribe.
Siga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que ya ha “eliminado” el 96% de las drogas que llegan por agua y que ahora empiezan los ataques “por tierra”, ya que, según el mandatario, “por tierra es mucho más fácil”, asegurando que “esto va a empezar a suceder”.
“No se trata solo de ataques a tierras en Venezuela, sino de ataques a tierras contra gente horrible que está trayendo drogas y matando a nuestra gente”, dijo.
“No necesariamente tiene que ser en Venezuela; los blancos son las personas que traen drogas a nuestro país”, agregó el presidente.
President Trump on potential land strikes: “It's not only land strikes on Venezuela, it is land strikes on horrible people that are bringing in drugs and kiIIing our people.”— RedWave Press (@RedWave_Press) December 12, 2025
“It doesn’t necessarily have to be in Venezuela; it’s people that are bringing in drugs to our country… pic.twitter.com/nd0OzBqJgh
En desarrollo...