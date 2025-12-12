Suscribirse

MUNDO

Donald Trump declara que los ataques terrestres están “comenzando” y “no necesariamente tienen que ser en Venezuela”

El presidente de Estados Unidos habló de los ataques contra carteles narco en el Caribe.

Redacción Mundo
12 de diciembre de 2025, 11:25 p. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump mantiene la presión sobre Nicolás Maduro. | Foto: Montaje Semana

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que ya ha “eliminado” el 96% de las drogas que llegan por agua y que ahora empiezan los ataques “por tierra”, ya que, según el mandatario, “por tierra es mucho más fácil”, asegurando que “esto va a empezar a suceder”.

“No se trata solo de ataques a tierras en Venezuela, sino de ataques a tierras contra gente horrible que está trayendo drogas y matando a nuestra gente”, dijo.

“No necesariamente tiene que ser en Venezuela; los blancos son las personas que traen drogas a nuestro país”, agregó el presidente.

En desarrollo...

