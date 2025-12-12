Suscribirse

MUNDO

Senador cercano a Trump pidió derrocar a Maduro y pone en la mira la intervención a otro país

El influyente político del partido republicano aseguró que Venezuela es un refugio para el narcotráfico.

Redacción Mundo
12 de diciembre de 2025, 10:23 p. m.
Lindsey Graham pidió una acción inmediata en Venezuela
Lindsey Graham pidió una acción inmediata en Venezuela | Foto: Getty Images

Lindsey Graham, un político estadounidense, senador por el estado de Carolina del Sur desde 2003 y una figura muy influyente dentro del Partido Republicano de los Estados Unidos, emitió un fuerte mensaje en sus redes sociales.

Graham, quien es considerado uno de los aliados más visibles de Trump dentro del Senado, aunque mantiene cierta independencia en temas específicos y ha tenido tensiones o diferencias con él, pidió que Nicolás Maduro fuera derrocado y generó una ola de comentarios.

“Todos deberíamos desear el fin del régimen de Maduro en Venezuela. Maduro se ha aliado con Hezbolá y Rusia, y bajo su régimen, el país es un refugio para el narcotráfico”, dijo el senador.

“Ojalá el fin del régimen de terror de Maduro en Venezuela esté cerca, y entonces podamos centrarnos en Cuba, uno de sus mayores aliados y uno de los regímenes más opresivos de nuestro país”, dijo.

Graham aseguró que Cuba, es una dictadura comunista que también está fuertemente involucrada en el narcoterrorismo. Además, “ha sido un estado cliente de la Rusia de Putin durante años”.

Contexto: Donald Trump lanza ultimátum al presidente Gustavo Petro: “Él será el próximo”

“Desde la cocaína que fluye desde Venezuela hasta el esfuerzo consciente por expulsar a cientos de miles de criminales de Venezuela hacia Estados Unidos, el régimen de Maduro es desestabilizador para la paz y la prosperidad de Estados Unidos”, aseguró.

Washington ha desplegado un amplio dispositivo militar en el Caribe y ha bombardeado una veintena de embarcaciones acusadas de narcotráfico, causando la muerte de al menos 87 personas.

El senador Lindsay Graham afirmó haber tenido una conversación directa con el presidente Donald Trump en donde le habría comentado las propuestas sobre las operaciones terrestres.
El senador Lindsay Graham con el presidente Donald Trump. | Foto: AFP

Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su campaña de presión sobre Venezuela “trata de muchas cosas”, evitando señalar si su objetivo es el petróleo, un día después de la incautación de un petrolero con crudo venezolano frente a las costas del país latinoamericano.

“Se trata de muchas cosas, pero una de ellas es el hecho de que han permitido que millones de personas entren en nuestro país procedente de sus cárceles, de bandas, del mundo del narcotráfico y de instituciones psiquiátricas”, dijo el mandatario ante la prensa.

Contexto: María Corina Machado habla sobre la situación en Venezuela con medios internacionales: “Maduro va a salir con o sin negociación”

El mandatario ha respondido así al ser preguntado sobre si su “campaña” sobre el régimen de Maduro tiene que ver únicamente con el narcotráfico (extremo esgrimido hasta el momento para justificar sus ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico) o bien por el petróleo.

Trump se refirió a la migración afirmando que “han venido de muchos países” y celebrando que “los estamos expulsando. Han entrado en nuestro país 11.888 asesinos. Muchos de ellos son de Venezuela“.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

“Tuvimos miles de miembros de la banda Tren de Aragua, que dicen que es la banda más violenta. No sé, la MS-13 (Mara Salvatrucha) es bastante mala, pero dicen que Tren de Aragua es la banda más violenta que ha salido de las cárceles de Venezuela”, dijo.

Con información de Europa Press*

