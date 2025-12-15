El medio de noticias Reuters pudo confirmar que un petrolero que transportaba nafta para la petrolera estatal venezolana, PDVSA, y otros barcos con capacidad para transportar crudo, dieron marcha atrás y evitaron ingresar a Venezuela por miedo a una incautación de EE. UU.

Tanto el petrolero que venía de Rusia con nafta, como los otros cuatro buques, habrían decidido no cruzar a Venezuela después de que Estados Unidos incautara un buque que transportaba crudo venezolano la semana pasada.

Según Reuters, el petrolero Boltaris, con bandera de Benin, que transportaba unos 300.000 barriles de nafta rusa con destino a Venezuela, dio la vuelta la semana pasada y ahora se dirige a Europa sin haber descargado, según datos de monitoreo de buques de LSEG.

Buques petroleros estarían dando vuelta atrás. Imagen de referencia | Foto: Bettmann Archive

Al menos cuatro buques VLCC que figuraban en los planes de PDVSA para embarcar petróleo en terminales venezolanas durante las próximas semanas han cancelado esas operaciones en fechas recientes, según informó la plataforma de seguimiento de Tanker Trackers.

Venezuela acusó a Trinidad y Tobago de ayudar en el “robo” de un buque cargado con petróleo venezolano que Estados Unidos incautó la semana pasada, en medio de las maniobras militares de Washington en el Caribe, según un comunicado de la vicepresidencia.

El régimen de Maduro informó que tuvo “conocimiento pleno sobre la participación del gobierno de Trinidad y Tobago en el robo del petróleo venezolano” con “el asalto de un buque que transportaba este producto estratégico de Venezuela” el 10 de diciembre.

“Este acto de piratería constituye una grave violación del derecho internacional y una franca transgresión a los principios de libre navegación y de comercio”, agregó el texto publicado en la plataforma de mensajería Telegram de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Petrolero incautado por Estados Unidos | Foto: AFP

Trump anunció la semana pasada que su país había incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela en una medida sin precedentes en la crisis entre Washington y Caracas.

El régimen de Nicolás Maduro lo consideró un “acto de piratería internacional”.

Maduro había suspendido en octubre los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago, después de que el archipiélago acogiera un buque de guerra estadounidense para ejercicios militares conjuntos.

Ahora, en el comunicado difundido el lunes, ratificó la decisión y ordena “extinguir” todo trato con el gobierno trinitense.

Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe | Foto: AP / Adobe Stock