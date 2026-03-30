Gustavo Petro reaccionó tras polémica por designar a su hija Antonella como madrina de un buque de la Armada

En medio de la controversia que se desató en el país por el evento que lideró el presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado 27 de marzo en Cartagena, en donde se oficializó a Antonella, una de sus hijas, como madrina de un buque hecho 100 % en Colombia, el jefe de Estado publicó varios mensajes en sus redes sociales.

La andanada de comentarios fue entendida como una defensa a la designación que hizo de Antonella Petro como madrina de la Patrullera Oceánica Colombiana ARC 24 de Julio.

Antonella Petro, hija de Gustavo Petro, será madrina de la Patrullera Oceánica Colombiana ARC 24 de Julio: este fue su discurso

En uno de los mensajes el mandatario colombiano expresó: “A la mar, a la libertad, a luchar contra esclavitudes, físicas y mentales; la adicción a sustancias peligrosas es también una esclavitud”.

“Este es mi aporte al mundo, el aporte del gobierno del cambio, y el aporte de quienes con mente colombiana trabajadora hicieron este, el mayor buque hecho en Colombia”, anotó el jefe de Estado en su cuenta personal de X.

Antonella Petro Alcocer, hija del presidente Gustavo Petro, fue designada como madrina de la Patrullera Oceánica Colombiana ARC 24 de Julio. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Rp3GGZkspb — Revista Semana (@RevistaSemana) March 28, 2026

Y añadió: “Gracias a ti también, Antonella, madrina del barco, a mi hija Sofía esplendorosa y Andrea, que vive cerca de un puerto con mis nietas, y a Mailé, de donde vienen los vientos fríos del mar, con sus hijas que son y serán siempre libres. Buen viento y buena mar. Libertad, ahí estás”.

Pero no fue el único mensaje de Petro luego de que estalló la polémica; en otra publicación manifestó: “El buque más grande construido en Colombia se destinará para el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico. Es totalmente diseñado y construido por ingenieros colombianos”.

“El ARC 24 de Julio, fecha que rememora la gran batalla marina de la independencia nacional en 1823 bajo el mando del gran almirante José Prudencio Padilla y bajo la bandera de la Gran Colombia”, anotó Petro.

Y también indicó en otro mensaje: “El buque más grande de Colombia hecho en Colombia para luchar contra el narcotráfico”.

Finalmente, una de las más agudas críticas a esa designación la lanzó la periodista Salud Hernández Mora: “¿En condición de qué es madrina? No es primera dama. ¿En condición de hija de papi? Es Petro quien expone a sus hijas y su familia. Quien hace pública su vida privada”.