Suscribirse

Estados Unidos

Revelan imágenes del mayor despliegue militar de EE. UU. en 30 años en país latinoamericano para presionar a Maduro

La administración suele compartir las operaciones al público para mostrar su fuerza.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
8 de diciembre de 2025, 1:54 p. m.
x
La presencia en el Caribe tiene la intención de atacar el narcotráfico | Foto: Tomada de Reuters

Estados Unidos suele compartir imágenes de las operaciones militares que lleva a cabo en el Caribe y el Pacífico desde que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de sus fuerzas para hacer frente al narcotráfico. Desde mediados de septiembre, la administración ha publicado los 23 bombardeos en aguas latinoamericanas que han cobrado la vida de más de 80 personas.

Además, se han publicado videos e imágenes en redes sociales de los entrenamientos de los oficiales de la Guardia Costera y de los militares que hacen presencia en el hemisferio sur.

x
El despliegue en Puerto Rico incluye decenas de militares y equipo de combate. | Foto: Tomada de Reuters

Recientemente, el Gobierno estadounidense publicó el momento en el que las tropas llegaron a Puerto Rico, un país que se ha unificado con Estados Unidos para ayudar en las luchas contra el tráfico de drogas: le prestó, de manera temporal, dos aeropuertos a las Fuerzas Armadas de Trump para que estas realicen entrenamientos militares y almacenen equipos de guerra.

Contexto: Exagente de la DEA analiza la operación encubierta ordenada por Trump en Venezuela: ¿Saldría Maduro del poder?

El despliegue en aquella nación incluye los aviones destructores Iwo Jima, Mahan y San Antonio, además de bombarderos B-52H, drones y unidades anfibias. En las imágenes se ven decenas de efectivos militares desembarcar de vehículos militares junto con su equipo de combate. De acuerdo con los análisis de los expertos, corresponde al mayor despliegue de tropas en 30 años.

“Vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven. Lo sabemos todo sobre ellos”, sentenció el presidente Trump días atrás, en referencia a sus amenazas de ingresar a Venezuela para atacar desde adentro a los grupos criminales, lo que también representa una presión para el régimen de Nicolás Maduro.

El estadounidense pretende sacar de poder al dictador. Para ello, además de la contundente presencia en el Caribe, lo considera como el líder del Cartel de los Soles, recién denominada “organización terrorista internacional”, lo que le permite a Estados Unidos un combate sin precedentes en contra del grupo y sus miembros.

El desembarco ocurrió en la madrigada del lunes 8 de diciembre.
El desembarco ocurrió en la madrigada del lunes 8 de diciembre. | Foto: Tomada de Reuters

Además, sobre Maduro recae una recompensa de 50 millones de dólares.

No siendo suficiente, la administración de Trump comparte sus operaciones para demostrar su poderío y poner al régimen contra las cuerdas. Pese a que Maduro se muestra tranquilo y confiado, fuentes cercanas a él han asegurado que cambia de casa y cama cada noche, ante el temor de que lleguen los estadounidenses por él.

Contexto: ¿Y si Estados Unidos invade a Venezuela? Gustavo Petro advierte qué pasaría: “Sangre, caos desatado y violencia harán presa a Colombia”

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nueva ley en Nueva York promete un respiro fiscal histórico para miles de adultos mayores

2. Sacar o no paraguas este 8 de diciembre. El pronóstico del clima por localidades de Bogotá, según Idiger

3. Real Madrid recibió baldado de agua fría, horas después de perder con el Celta y antes de enfrentar al Manchester City

4. Gestión del Riesgo establece lo que se puede esperar en costas colombianas tras fuerte sismo en Japón

5. Incendio en Medellín: impactantes videos muestran la magnitud de las llamas en edificio de Las Palmas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosPuerto Rico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.