Revelan imágenes del mayor despliegue militar de EE. UU. en 30 años en país latinoamericano para presionar a Maduro

Estados Unidos suele compartir imágenes de las operaciones militares que lleva a cabo en el Caribe y el Pacífico desde que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de sus fuerzas para hacer frente al narcotráfico. Desde mediados de septiembre, la administración ha publicado los 23 bombardeos en aguas latinoamericanas que han cobrado la vida de más de 80 personas.

Además, se han publicado videos e imágenes en redes sociales de los entrenamientos de los oficiales de la Guardia Costera y de los militares que hacen presencia en el hemisferio sur.

El despliegue en Puerto Rico incluye decenas de militares y equipo de combate. | Foto: Tomada de Reuters

Recientemente, el Gobierno estadounidense publicó el momento en el que las tropas llegaron a Puerto Rico, un país que se ha unificado con Estados Unidos para ayudar en las luchas contra el tráfico de drogas: le prestó, de manera temporal, dos aeropuertos a las Fuerzas Armadas de Trump para que estas realicen entrenamientos militares y almacenen equipos de guerra.

El despliegue en aquella nación incluye los aviones destructores Iwo Jima, Mahan y San Antonio, además de bombarderos B-52H, drones y unidades anfibias. En las imágenes se ven decenas de efectivos militares desembarcar de vehículos militares junto con su equipo de combate. De acuerdo con los análisis de los expertos, corresponde al mayor despliegue de tropas en 30 años.

🇺🇸 | Equipo pesado y tropas llegan a la playa de Puerto Rico en un importante ejercicio anfibio de EE.UU.

pic.twitter.com/IV63Z1RnTH — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 8, 2025

“Vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven. Lo sabemos todo sobre ellos”, sentenció el presidente Trump días atrás, en referencia a sus amenazas de ingresar a Venezuela para atacar desde adentro a los grupos criminales, lo que también representa una presión para el régimen de Nicolás Maduro.

El estadounidense pretende sacar de poder al dictador. Para ello, además de la contundente presencia en el Caribe, lo considera como el líder del Cartel de los Soles, recién denominada “organización terrorista internacional”, lo que le permite a Estados Unidos un combate sin precedentes en contra del grupo y sus miembros.

El desembarco ocurrió en la madrigada del lunes 8 de diciembre. | Foto: Tomada de Reuters

Además, sobre Maduro recae una recompensa de 50 millones de dólares.