¿Y si Estados Unidos invade a Venezuela? Gustavo Petro advierte qué pasaría: “Sangre, caos desatado y violencia harán presa a Colombia”

Donald Trump cada vez aprieta más el cerco a Venezuela. Desde septiembre pasado, Washington ha lanzado una operación contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos 83 muertos. Estados Unidos movilizó, además, el mayor portaviones del mundo, junto con una flota de buques de guerra, y Donald Trump anunció la semana pasada acciones inminentes en el terreno.

Los motivos de este despliegue cerca de Venezuela generan controversia y, especialmente, dejan en evidencia, para muchos, el interés de presionar a Maduro para que salga del poder.

El líder del régimen en Venezuela confirmó el miércoles pasado que sostuvo una llamada con su par estadounidense, Donald Trump, hace diez días, y señaló que esta se produjo en un tono “cordial”.

“Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela”, dijo Maduro en su primer comentario público sobre la llamada.

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, declaró el gobernante venezolano.

Trump había confirmado el domingo pasado que habló por teléfono con Maduro, sin dar detalles sobre la conversación. “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, dijo Trump.

Donald Trump y Nicolás Maduro sostuvieron una llamada | Foto: AFP Y GETTY

Washington afirmó que Maduro encabeza el supuesto Cartel de los Soles, al que declaró organización terrorista. También ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del líder izquierdista. Maduro denunció que las maniobras militares estadounidenses buscan, en realidad, derrocarlo y apoderarse de las cuantiosas reservas petroleras del país.

Esta semana, además, el presidente norteamericano volvió a hablar de Colombia. “He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína. Y luego nos venden su cocaína. Los apreciamos mucho. Pero, sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está expuesto a ataques”, dijo.

Y luego, cuando le preguntaron si más países podrían estar en la mira de esos ataques, contestó: “No, no solo Venezuela, no (…) Venezuela ha estado muy mal. Venezuela ha estado realmente mal en otras cosas, probablemente peor que la mayoría, pero mucha otra gente también lo hace (…) Enviaron asesinos a nuestro país. Vaciaron sus cárceles en nuestro país. Enviaron a sus narcotraficantes y a sus traficantes de drogas a nuestro país”, dijo.

Ante eso, Petro respondió a esa amenaza esta semana: “Advertimos que Colombia no se deja amenazar, y que el que pase de la amenaza a la acción, solo despertará el jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo”.

El exembajador Kevin Whitaker, en diálogo con la editora general de SEMANA, Cristina Castro, explicó si ese era un escenario posible: “Es una pregunta que se puede responder legal y políticamente. Legalmente, al parecer, el Gobierno ha decidido que tiene la facultad de hacer lo que quiere hacer, lo cual es obvio por las acciones que ha emprendido. Pero son los factores políticos los que hay que tomar en cuenta”.

Y agregó: “En 2016, Trump tuvo como bandera el rechazo a lo que él llamó las forever wars, esas guerras, como Irak y Afganistán, que tuvieron implicaciones militares profundas y, a su vez, fueron impopulares. Entonces, hacer un ataque por tierra, no lanzar bombas ni misiles, sino poner tropas, sería contradictorio con lo que Donald Trump ha dicho que cree. También sería contradictorio con lo que significa Make America Great Again (MAGA), gastando recursos, además de sangre, estadounidenses en el exterior, no en nuestro país. Y el otro punto es institucional: si bien el Congreso ha sido manso en este tema, sí hay indicaciones de preocupación en el Senado y, por eso, han llamado al Gobierno a dar explicaciones”.

El exembajador Kevin Whitaker Donald Trump, Gustavo Petro | Foto: AP

Este domingo, 7 de diciembre, Petro escribió un trino en el que aseguró que las consecuencias de una arremetida militar de Estados Unidos contra Venezuela serían devastadoras para Colombia. El presidente compartió un video en el que alguien cuenta que cualquier acción contra Venezuela tiene como telón de fondo el interés de la Casa Blanca por el petróleo.

“Este análisis sobre una invasión a Venezuela es acertado. Solo habrá sangre. Falta algo: en el caos desatado, la violencia hará presa a Colombia. Por eso, en Venezuela debe haber un gobierno de transición pactado por los venezolanos”.

Este análisis sobre una invasión a Venezuela es acertado. Solo habrá sangre.

Falta algo: En el caos desatado, la violencia hará presa a Colombia.



Por eso en Venezuela debe haber un gobierno de transición pactado por los venezolanos pic.twitter.com/S1zZHcZWwa — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 7, 2025