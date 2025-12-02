Suscribirse

“Lo hará”: Trump anticipa la inminente salida de Maduro luego de prometer que actuará “pronto” dentro de Venezuela

El presidente, tras varias amenazas, confirmó que prepara operaciones militares por tierra para combatir el narcotráfico en el continente.

Redacción Mundo
3 de diciembre de 2025, 2:15 a. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: AP/Getty Images

Donald Trump sentenció que Nicolás Maduro saldrá pronto del poder de Venezuela, tras fuertes presiones que ha llevado a cabo el Gobierno de Estados Unidos en los últimos meses. Este martes, 2 de diciembre, los periodistas le preguntaron a Trump desde la Casa Blanca si el dictador le ofreció abandonar el cargo.

“Lo hará”, aseguró el presidente.

Trump estaba en una rueda de prensa desde el recinto presidencial luego de sostener una reunión con su gabinete donde, además de otros temas, habló sobre la situación de Venezuela: desde septiembre de este año las fuerzas armadas hacen presencia en el Caribe para combatir el narcotráfico. Desde entonces se han bombardeado decenas de barcos, presuntamente, traficantes de droga, y han muerto más de 80 personas.

Al mismo tiempo, la administración estadounidense cerró el espacio aéreo de Venezuela, instó a las aerolíneas a extremar precaución si sobrevuelan el país de Latinoamérica y parte del Caribe. Y, como presión directa a Maduro, lo nombró el líder del Cartel de los Soles, un grupo criminal que ahora es reconocido como una “Organización Terrorista Internacional”.

Contexto: Gobierno de Donald Trump asegura que tiene un plan de contingencia para Venezuela si Maduro abandona el poder

No siendo suficiente, el pasado lunes un informe de Reuters aseguró que Trump le dio plazo de salida a Maduro, el cual caducó el viernes 28 de noviembre. Y este martes, el republicano lanzó que entraría a territorio venezolano y a todos los países que estén involucrados con el tráfico de drogas, lo que también recayó sobre Colombia.

Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. | Foto: Captura de pantalla

“He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela", sostuvo.

Contexto: ¿Maduro cede ante Trump? Venezuela volverá a recibir migrantes deportados desde Estados Unidos

“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, comentó Trump a la prensa.

Donald Trump también se refirió a Colombia. | Foto: GETTY IMAGES

“No vamos a permitir que esta gente llegue a nuestro país. Yo les llamo animales en muchas ocasiones porque son peores que los animales. Llegan a nuestro país, destruyen nuestro país, atraviesan las fronteras, la gente les deja pasar como si no pasara nada”, agregó.

Y sostuvo que los traficantes son los responsables de al menos 200.000 muertes de estadounidenses, por lo que prometió “acabar con todos esos hijos de pu...”

