El portaviones más grande del mundo se acerca a Venezuela tras ultimátum de Trump: estas son las imágenes del USS Gerald Ford

Estados Unidos ha estado notificando su avance en aguas del Caribe, donde las fuerzas armadas hacen presencia contundente para hacer frente al narcotráfico: desde mediados de septiembre de este año se han bombardeado decenas de embarcaciones que, presuntamente, transportaban droga. En esas operaciones han muerto más de 80 personas, de acuerdo con los reportes de la misma administración estadounidense.

El Comando Sur del país norteamericano, que se encarga de la seguridad en América Central, América del Sur y el Caribe, compartió este martes, 2 de diciembre, fotos del portaviones más grande del mundo en su arribo a las Islas Vírgenes, a tan solo 970 kilómetros de Venezuela.

USS Gerald R. Ford Arrives in St. Thomas, U.S. Virgin Islands:



USS Gerald R. Ford (CVN 78), currently deployed in the #SOUTHCOM area of responsibility, arrived in St. Thomas, U.S. Virgin Islands, for a scheduled port visit, Dec. 1, 2025.https://t.co/EOMY64ATx9 — U.S. Southern Command (@Southcom) December 2, 2025

El Gobierno de Donald Trump, además de combatir el narco, también está ejerciendo presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, a quien pretende sacar del poder lo más pronto posible.

Su administración lo ha designado como el líder del Cartel de los Soles, grupo criminal que recientemente fue declarado como “Organización Terrorista Internacional”; además, sobre el dictador hay una recompensa de 50 millones de dólares.

A ello se suma que Estados Unidos bloqueó las operaciones en el espacio aéreo de Venezuela y parte del Caribe, y además instó a las aerolíneas a extremar las precauciones en caso de volar por la región.

El portaviones está navegando el Caribe desde mediados de noviembre, para hacer frente al narcotráfico. | Foto: Getty Images

Y este martes, el presidente estadounidense declaró desde la Casa Blanca que: “Vamos a empezar con los ataques por tierra. Acabaremos con esos hijos de perra”. Y el pasado lunes un informe de Reuters aseguró que el republicano le dio plazo a Maduro para que entregue el cargo, el cual caducó el viernes 28 de noviembre.

“El USS Gerald R. Ford llega a St. Thomas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos”, escribió el Comando Sur en su perfil de X.

El Comando Sur de EE. UU. ha estado notificando sobre los avances del portaviones. | Foto: U.S. Navy

“Los marineros de nuestro grupo de ataque de portaviones han demostrado una gran adaptabilidad, asumiendo las tareas del Comando Sur de Estados Unidos como prioridad número uno y cada uno haciendo su parte para apoyar la defensa de nuestra patria”, declaró el Contralmirante Paul Lanzilotta, comandante del Décimo Segundo Grupo de Ataque de Portaviones, de acuerdo con un informe del comando.