Donald Trump advierte a Colombia que podría ser blanco de “ataques por tierra”

Según el presidente estadounidense, esto se debe a la producción de drogas como la cocaína en el país.

Juan Felipe Useche Chacón

2 de diciembre de 2025, 7:25 p. m.
¿Victoria de Trump en Estados Unidos impacta a Colombia en materia electoral?
Donald Trump asegura que su gobierno podría atacar Colombia. | Foto: SEMANA / Getty Images

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió un duro mensaje a cualquier país que envíe drogas hacia territorio estadounidense. El líder norteamericano aseguró que Colombia podría ser blanco de ataques por tierra para combatir a estructuras del narcotráfico que operan en el territorio nacional.

“Sí, si entran por cierto país o por cualquier país, o si creemos que están construyendo fábricas de fentanilo o cocaína”, respondió Trump ante la pregunta de si podría atacar a otros países involucrados con el narcotráfico, o si solo se podría dar contra Venezuela.

Contexto: Gobierno de Donald Trump asegura que tiene un plan de contingencia para Venezuela si Maduro abandona el poder

Posteriormente, hizo una dura mención contra Colombia y la posibilidad de un ataque en territorio nacional. “He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína. Y luego nos venden su cocaína. Los apreciamos mucho. Pero, sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está expuesto a ataques”.

Donald trump Presidente de Estados Unidos
Donald Trump asegura que los ataques en tierra no serían exclusivos contra Venezuela. | Foto: AP-AFP

A la pregunta de si los ataques podrían ser solo contra Venezuela, fue contundente al respecto. “No, no solo Venezuela, no”, dijo Donald Trump. “Venezuela ha estado muy mal. Venezuela ha estado realmente mal en otras cosas, probablemente peor que la mayoría, pero mucha otra gente también lo hace”, manifestó el presidente estadounidense.

“Enviaron asesinos a nuestro país. Vaciaron sus cárceles en nuestro país. Enviaron gente a un país que no queremos. Enviaron a sus narcotraficantes y a sus traficantes de drogas a nuestro país”, dijo el mandatario acerca de la razón por la cual podría atacar Venezuela y al régimen de Nicolás Maduro, contra el que aseguró que iniciará ataques en tierra muy pronto.

Contexto: ¿Maduro cede ante Trump? Venezuela volverá a recibir migrantes deportados desde Estados Unidos

“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

x
El presidente estadounidense aseguró que los ataques en tierra contra Venezuela iniciarían muy pronto. | Foto: Getty Images

Las advertencias de ataques se dan en el marco de una escalada respecto de los bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico de supuestos narcotraficantes.

También acusó a la administración anterior, liderada por el demócrata Joe Biden, de aplicar una política migratoria que ha permitido el flujo de drogas y la entrada de “asesinos” sin “ningún control”, que se ha cobrado muchas vidas en Estados Unidos. “Estamos eliminando a esos hijos de puta”, declaró el mandatario.

Contexto: Estos son los planes de defensa de Maduro ante amenazas de ataques de EE. UU. dentro de Venezuela

Las declaraciones de Trump llega apenas unos días después de que mantuviera una conversación telefónica con el dictador venezolano, Nicolás Maduro, en medio de las tensiones bilaterales desde el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico.

