Gobierno de Donald Trump asegura que tiene un plan de contingencia para Venezuela si Maduro abandona el poder

Desde la Casa Blanca se afirma que “nuestro foco está en sacar a los narcoterroristas”, en mención al dictador venezolano.

Redacción Mundo
2 de diciembre de 2025, 6:13 p. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

Durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca, Kingsley Wilson, jefa de prensa del secretario de Guerra de Estados Unidos, afirmó que el Gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, tiene listo un plan de contingencia en caso de que Nicolás Maduro abandone el poder en Venezuela, esto en medio de las tensiones entre la administración norteamericana y la dictadura venezolana.

“El Departamento tiene un plan de contingencia para todo. Somos una organización que planea. Si algo sucediera alrededor del mundo, tenemos una respuesta planeada y lista. Entonces, nos quedamos con el comandante y jefe de la presidencia para hacer lo que es necesario, si es solicitado”, dijo ante la pregunta de un periodista sobre qué pasaría si Maduro abandonara el poder hoy mismo.

“Eso será lo que el Departamento continúa enfocándose y continúa preparándose con respecto a las operaciones en la región del sur. Nuevamente, nuestro foco está en sacar a los narcoterroristas y eliminar esa amenaza que está envenenando a la gente americana. Cada barco que atacamos salvó las vidas de 25.000 americanos”, manifestó.

Información en desarrollo…

