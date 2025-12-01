Estados Unidos, que ha desplegado un importante contingente militar frente a las costas de Venezuela, ofreció al dictador Nicolás Maduro la opción de “irse a Rusia” o a otro país, afirmó el domingo un senador estadounidense.

El presidente Donald Trump intensificó drásticamente sus amenazas contra Venezuela al advertir que el espacio aéreo de ese país debería considerarse “cerrado” mientras las fuerzas armadas estadounidenses mantengan una importante presencia en la región.

Aunque Trump no ha amenazado públicamente con usar la fuerza contra Maduro, afirmó en los últimos días que los esfuerzos para detener el narcotráfico venezolano “por tierra” comenzarían “muy pronto”.

Vladimir Putin y Nicolás Maduro. | Foto: AFP

“Por cierto, le dimos a Maduro la oportunidad de irse”, dijo este domingo a CNN el republicano Markwayne Mullin, integrante del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado estadounidense. “Le dijimos que se podía ir a Rusia o a otro país”.

Al ser cuestionado sobre si Trump planeaba atacar a Venezuela, el senador de Oklahoma respondió: “No, ha dejado muy claro que no vamos a enviar tropas a Venezuela. Lo que intentamos es proteger nuestras propias costas”.

Desde septiembre, Estados Unidos ha lanzado bombardeos contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, con saldo de al menos 83 muertos.

Washington afirma que Maduro encabeza el Cartel de los Soles, Maduro lo niega y acusa a su vez a Washington de recurrir a un pretexto para derrocarlo, provocar un cambio de régimen en Venezuela y apoderarse de las reservas petroleras del país. El sábado, el régimen ordenó maniobras militares en la costa venezolana.

Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe. | Foto: AP / Adobe Stock

En el poder desde 2013, Maduro es el heredero político de Hugo Chávez, figura destacada de la izquierda radical en América Latina.

“El propio pueblo venezolano se ha pronunciado y ha expresado su deseo de un nuevo líder”, dijo Mullin en CNN.

El sábado, otro senador republicano, Lindsey Graham, calificó a Maduro de “líder ilegítimo”.

“Desde hace más de una década, Maduro controla un estado narcoterrorista que está envenenando a Estados Unidos”, declaró en X.

“El firme compromiso del presidente Trump de poner fin a esta locura en Venezuela salvará innumerables vidas estadounidenses y dará al querido pueblo venezolano una nueva oportunidad de vida”, agregó, sugiriendo que Maduro podría verse obligado a exiliarse.

Nicolás Maduro ordenó realizar un simulacro este fin de semana | Foto: FB/Nicolas Maduro

“He oído que Turquía e Irán son lugares encantadores para visitar en esta época del año…”, añadió.

En los últimos días, se ha registrado actividad constante de aviones de combate estadounidenses a apenas unas decenas de kilómetros de la costa venezolana, según sitios web de seguimiento de aeronaves.

El diario The New York Times reveló que Trump y Maduro habían conversado recientemente por teléfono sobre una posible reunión en Estados Unidos.