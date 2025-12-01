Ultimátum a Maduro: Trump haría una decisiva reunión en la Casa Blanca en las próximas horas

En medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Maduro, después de la llamada que se dio entre el presidente Donald Trump y el dictador venezolano, CNN confirmó que se llevará a cabo una reunión con altos funcionarios en la Casa Blanca.

Según “fuentes familiarizadas con el asunto”, el presidente Trump atenderá un encuentro en el que participarían el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; y el secretario de Estado, Marco Rubio; así como la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller.

Según la corresponsal del Pentágono de CNN, Natasha Bertrand, la reunión se llevaría a cabo hoy lunes, 1 de diciembre, a las 5:00 p. m. (hora del este) en la Oficina Oval; y se produce en un momento en el que Estados Unidos le habría dado un ‘ultimátum’ a Maduro para abandonar el poder.

President Trump will hold a meeting at the White House on Monday evening about next steps on Venezuela, sources familiar with the matter told CNN, as the administration intensifies its pressure campaign on the country.



Key members of Trump’s cabinet and national security team,… — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) December 1, 2025

El fin de semana, Trump declaró que el espacio aéreo “sobre” Venezuela “y sus alrededores” quedó completamente “cerrado” en un paso más hacia una posible invasión por tierra en Venezuela.

La semana pasada, el mandatario norteamericano mostró su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, anunció el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Washington afirma que Maduro encabeza un cartel de la droga y mantiene desde agosto un operativo antinarcóticos en el Caribe. Entre las fuerzas desplegadas se encuentra el portaaviones más grande del mundo.

Consultado por periodistas si había hablado con Maduro la semana pasada, como informó el viernes el diario The New York Times que Trump dijo: “No quiero comentar sobre eso, la respuesta es sí”.

Donald Trump, Nicolás Maduro, ejército EE. UU. | Foto: AP / Getty Images / Adobe Stock

“No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, agregó en declaraciones a bordo del Air Force One.

Por otra parte, el mandatario rechazó que su secretario de Defensa, Pete Hegseth, hubiera ordenado un segundo ataque contra una narcolancha en el mar Caribe a principios de este año, después de que el primero no causara la muerte de todos los tripulantes.

“Ha dicho que no dijo eso y le creo al 100 %”, ha subrayado Trump en declaraciones a bordo del Air Force One recogidas por CNN.

“En primer lugar, no sé si eso ocurrió, y Pete ha dicho que no los quería (atacar); ni siquiera sabía de qué hablaba la gente”, aseveró, prometiendo que su administración lo investigará, pero que él “no habría querido” la muerte de los dos supuestos traficantes “ni un segundo ataque”.

En ese contexto, preguntado por si cree que no hubo un segundo ataque, Trump ha respondido: “No lo sé, voy a averiguarlo”.

Narcolanchas en el Caribe | Foto: X/@SecWar