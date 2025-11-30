Suscribirse

Mundo

Se confirma conversación entre Trump y Maduro: esto dijo el presidente de los Estados Unidos

Pasan las horas y aún es incierto si Estados Unidos podría llevar operaciones terrestres en territorio venezolano.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
30 de noviembre de 2025, 10:06 p. m.
Donald Trump, Nicolás Maduro, ejército EE. UU.
De izquierda a derecha: Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: AP / Getty Images / Adobe Stock

A bordo del avión Air Force One, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo, 30 de noviembre, que habló con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

“No puedo decir si fue una buena o mala llamada, fue solo una llamada”, fueron las palabras de Trump sobre su conversación con Maduro.

Así mismo, el periodista de Noticias Caracol Juan Camilo Merlano destacó en un mensaje a través de su cuenta en X que Trump había dicho que “no hay que leer de ninguna forma su anuncio sobre el espacio aéreo en Venezuela”.

El pasado viernes, 28 de noviembre, el medio estadounidense The New York Times reportó que Trump y Maduro habían sostenido una conversación telefónica la semana pasada, en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos.

Así mismo, desde dicho medio se había indicado que en esa conversación telefónica que fue confirmada este domingo, Trump le había exigido al dictador Maduro que él y sus aliados abandonaran de inmediato Venezuela, de modo que en ese país se pudiera llevar a cabo una restauración democrática.

Contexto: Régimen de Maduro hace anuncio en medio de horas de tensión con Estados Unidos: se mencionó al presidente Petro

No obstante, aseguraron desde The New York Times que el régimen de Maduro lo que habría propuesto es estar dispuestos a entregar el control político a la oposición, pero mantener el control de las fuerzas armadas.

Y ahí no se detuvo todo. Según dichas fuentes, al dictador Maduro le habrían indicado que se le garantizaría un salvoconducto para él, su esposa Cilia Flores y su hijo, solo si aceptaba renunciar de inmediato a ser el líder del régimen venezolano.

Contexto: Gustavo Petro rechaza cierre del espacio aéreo en Venezuela y envía nuevo mensaje a Donald Trump

La llamada entre Trump y Maduro se produjo mientras aumenta la presión contra el régimen venezolano con un gran despliegue militar estadounidense en el Caribe que incluye el mayor portaviones del mundo.

Además, algunos expertos internacionales aseguran que serían inminentes los ataques terrestres de las fuerzas militares estadounidenses en Venezuela.

Donald Trump emprende una operación sin precedentes en el Caribe.
Donald Trump le declaró la guerra a los carteles de la droga. | Foto: Getty Images

De hecho, el presidente Trump ha dicho en varias ocasiones que el objetivo es detener el tráfico de drogas desde Venezuela, liderado, según el mandatario estadounidense, por Maduro y sus aliados más cercanos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mario Hernández llamó la atención: “Usted quiere ser rico en un día y eso es imposible”

2. Se destapa la razón por la que Carolina Ramírez no estaría en ‘La Reina del Flow 3’: “Fuerte agarrón”

3. Yáser Asprilla y Girona hacen ver estrellas a Real Madrid: Barcelona los destrona en la tabla de posiciones de LaLiga

4. Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 1 de diciembre; sorpresas para los 12 signos

5. Se confirma conversación entre Trump y Maduro: esto dijo el presidente de los Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpNicolás Maduro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.