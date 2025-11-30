Se confirma conversación entre Trump y Maduro: esto dijo el presidente de los Estados Unidos

A bordo del avión Air Force One, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo, 30 de noviembre, que habló con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

“No puedo decir si fue una buena o mala llamada, fue solo una llamada”, fueron las palabras de Trump sobre su conversación con Maduro.

🇺🇸🇻🇪 | Donald Trump confirmó que habló telefónicamente con Nicolás Maduro:



"No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica".pic.twitter.com/mYwa6owEbP — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 30, 2025

Así mismo, el periodista de Noticias Caracol Juan Camilo Merlano destacó en un mensaje a través de su cuenta en X que Trump había dicho que “no hay que leer de ninguna forma su anuncio sobre el espacio aéreo en Venezuela”.

Trump acaba de confirmar en el Air Force One que habló con Maduro — “no puedo decir si fue una buena o mala llamada, fue solo una llamada”. Añade que no hay que leer de ninguna forma su anuncio sobre el espacio aéreo en Venezuela. — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) November 30, 2025

El pasado viernes, 28 de noviembre, el medio estadounidense The New York Times reportó que Trump y Maduro habían sostenido una conversación telefónica la semana pasada, en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos.

Así mismo, desde dicho medio se había indicado que en esa conversación telefónica que fue confirmada este domingo, Trump le había exigido al dictador Maduro que él y sus aliados abandonaran de inmediato Venezuela, de modo que en ese país se pudiera llevar a cabo una restauración democrática.

No obstante, aseguraron desde The New York Times que el régimen de Maduro lo que habría propuesto es estar dispuestos a entregar el control político a la oposición, pero mantener el control de las fuerzas armadas.

Y ahí no se detuvo todo. Según dichas fuentes, al dictador Maduro le habrían indicado que se le garantizaría un salvoconducto para él, su esposa Cilia Flores y su hijo, solo si aceptaba renunciar de inmediato a ser el líder del régimen venezolano.

La llamada entre Trump y Maduro se produjo mientras aumenta la presión contra el régimen venezolano con un gran despliegue militar estadounidense en el Caribe que incluye el mayor portaviones del mundo.

Además, algunos expertos internacionales aseguran que serían inminentes los ataques terrestres de las fuerzas militares estadounidenses en Venezuela.

