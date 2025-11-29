Cuba se pronuncia luego de que Trump declarara el cierre total del espacio aéreo de Venezuela

Cuba condenó el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el cierre del espacio aéreo de Venezuela e hizo un llamado al rechazo de la comunidad internacional.

“Condenamos anuncio del gobierno de Estados Unidos de cerrar el espacio aéreo de Venezuela, acto agresivo para el que ningún Estado tiene autoridad fuera de sus fronteras nacionales y debería convocar el más firme rechazo de la comunidad internacional”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en un mensaje publicado en X.

Donald Trump ha insinuado varias veces que sus fuerzas militares podrían ingresar a Venezuela. | Foto: Pete Marovich / Fotógrafo autónomo/Getty Images - Michael Sugrue/Getty Images

La Habana consideró que el anuncio de Estados Unidos “constituye una gravísima amenaza al Derecho Internacional y un incremento de la escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra el pueblo y el gobierno venezolanos, con consecuencias incalculables e impredecibles para la paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe”.

Por lo tanto, hizo un llamado “a la comunidad internacional y a los pueblos del mundo a denunciar el preludio de un ataque ilegítimo”.

Trump declaró durante las últimas horas que el espacio aéreo “sobre” Venezuela “y sus alrededores” había quedado completamente “cerrado” en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país, la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, anunció el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Venezuela dice que es una “amenaza colonialista”

Por su parte, Venezuela condenó este sábado 29 de noviembre la supuesta “amenaza colonialista” del presidente estadounidense, Donald Trump, recalcando que ello supone una nueva “agresión” norteamericana.

“La República Bolivariana de Venezuela repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido el día de hoy en redes sociales por el presidente de Estados Unidos, en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de Estados Unidos en Venezuela al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de régimen de Venezuela, en un comunicado.

Caracas subrayó que estas declaraciones suponen un “acto hostil, unilateral y arbitrario” contrario a los principios del Derecho Internacional dentro de una “política de agresión permanente” con “pretensiones coloniales sobre América Latina y el Caribe”.