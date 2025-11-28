Durante la jornada de este 28 de noviembre, la aerolínea Avianca anunció oficialmente la suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela, siguiendo las directrices del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (Inac).

Es importante tener en cuenta que hace algunos días, el mencionado instituto decidió revocar los derechos de tráfico a seis aerolíneas internacionales, luego de que cancelaran vuelos al país tras una advertencia de la Administración Federal de Aviación de EE. UU.

Avianca es una de las aerolíneas que suspendió vuelos a Venezuela. | Foto: Getty Images

Entre las aerolíneas con derechos revocados se encuentra Latam y Avianca, dos empresas colombianas que cubrían la ruta Bogotá - Caracas. Tras la decisión, Avianca se pronunció por sus vuelos cancelados y lo que pasará con los usuarios.

Si usted es un cliente que tiene vuelo Bogotá - Caracas - Bogotá y sin conexiones, la empresa aseguró que se le realizará un reembolso proactivo. Por otro lado, si usted tiene el mismo vuelo pero tiene conexiones en un mismo tiquete, se le hará un reembolso del segmento hacia/desde Venezuela y una posibilidad de reembolso de tiquete completo.

Iberia y Avianca cancelan vuelos a Venezuela tras alerta de seguridad aérea emitida por EE. UU. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con fotos de : (123rf)

Además, ofrecen la posibilidad de volar hacia o desde Cúcuta con condiciones especiales. Precisan que los cambios podrán hacerse a través de avianca.com, aplicación móvil, contact center, oficinas de venta, aeropuertos, y a través de las agencias de viajes, para tiquetes adquiridos por este canal.

En su comunicado, la empresa asegura que confía en que la situación de conectividad aérea de Venezuela evolucionará favorablemente y reitera su intención de retomar operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan.

La aerolínea acató la recomendación de una entidad oficial en EE.UU. | Foto: Cortesía Avianca