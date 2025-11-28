Crece la preocupación entre los usuarios de la aerolínea Avianca, luego de que se publicara un comunicado este viernes, 28 de noviembre, indicando que parte significativa de la flota de aviones requiere una actualización urgente de software. Se trata de los aviones de referencia A320, los cuales deberán permanecer en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento.

La situación se mantendrá hasta que se hayan realizado los trabajos. Dicha alerta afectará a más del 70% de la flota de Avianca, que está compuesta por la marca de aviones y la referencia mencionada.

El 70% de la flota deberá quedarse en tierra. | Foto: Cortesía Avianca

“Si bien la aerolínea comenzará de inmediato a trabajar en las modificaciones requeridas por el fabricante, inevitablemente se presentarán disrupciones significativas en las operaciones durante los próximos 10 días”, precisó.

¿Qué pasará con los usuarios?

De acuerdo con lo dicho por la empresa aérea, decidieron cerrar de inmediato las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre, para evitar un mayor impacto y tener un espacio para reacomodar a los pasajeros que ya tengan vuelos, en otros disponibles.

La aerolínea se encargará de notificar directamente a los pasajeros afectados por la coyuntura y les informará las opciones existentes para que puedan ajustar sus planes de viaje.

Aseguraron que la empresa realizará las modificaciones requeridas por el fabricante de aeronaves lo antes posible con el fin de reanudar operaciones y minimizar el impacto.

Airbus comunicó una falla en su 'software'. | Foto: Foto: Airbus

Avianca no es la única afectada

La empresa francesa Airbus aseguró que el análisis de un evento reciente que involucró una aeronave de la familia A320 ha revelado que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo.

Es por ello que la empresa identificó un número significativo de aeronaves A320 que están actualmente en servicio y que podrían verse afectadas.

“Airbus ha trabajado de manera proactiva con las autoridades de aviación para solicitar a los operadores la toma inmediata de medidas preventivas mediante una Alert Operators Transmission (AOT), con el fin de implementar el software y/o hardware disponible como protección y garantizar que la flota sea segura para volar. Esta AOT se reflejará en una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia por parte de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA)“, precisó en el comunicado la empresa fabricante.