Avianca denuncia a “pasajera disruptiva”: agredió a trabajadora e intentó forzar el acceso a zonas restringidas

La aerolínea Avianca emitió un comunicado en el que informó que interpuso acciones civiles y penales en contra de una pasajera que habría protagonizado una compleja situación en la que, incluso, agredió a una de las trabajadoras.

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De acuerdo con lo expresado por la empresa, todo ocurrió el pasado 23 de marzo en el vuelo AV9397 que cubría la ruta Montería-Bogotá, cuando la mujer incurrió en “conductas disruptivas“.

Entre otras cosas, esta persona intentó forzar el acceso a zonas restringidas del aeropuerto y atacó a golpes en el rostro a una empleada de la aerolínea.

Tras analizar la situación, finalmente se tomó la decisión de interponer las respectivas acciones civiles y penales en contra de la “pasajera disruptiva”, pues su comportamiento fue ilícito.

La aerolínea confirmó que la audiencia de conciliación se realizará este viernes. Foto: Avianca / Cortesía

Para esto, la aerolínea confirmó que en el caso se le entregó la representación legal a la firma del abogado Mauricio Pava. Además, informó que la primera audiencia de conciliación está programada para este viernes, 24 de abril.

“Una vez más, Avianca hace hincapié en que rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación, su personal o a otros pasajeros“, señaló.

Igualmente, la empresa aprovechó lo ocurrido para hacer un llamado a las autoridades y especialmente al Congreso para que continúe el trámite del Proyecto Ley 153 de 2024, con el cual se busca endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos y fortalecer la protección del personal aeronáutico y de la aerolínea.

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Avianca mencionó que, a diferencia de lo que pasa en Colombia, en otros países la ley es mucho más estricta en lo relacionado con estos incidentes.

“Vale la pena resaltar que, como es de público conocimiento, este tipo de conductas son seriamente sancionadas en otros países donde las aerolíneas sí cuentan con herramientas legales para sancionar, de forma ejemplar, este tipo de conductas, incluyendo restricciones futuras para volar”, indicó.

La compañía le hizo un llamado a las autoridades. Foto: Álvaro Tavera

Por último, la compañía afirmó que seguirá ejerciendo todas las acciones legales a su alcance contra quienes “incurran en conductas violentas o disruptivas”, ya sea en medio de un vuelo o cuando se esté en tierra.