Avianca cancela su operación en Bucaramanga, ¿cómo hacer la solicitud de reembolso?

Las manifestaciones de este jueves 9 de abril, que impidieron el acceso normal a la terminal aérea de Bucaramanga, provocaron el cierre del Aeropuerto Internacional Palonegro, situación que se mantiene este viernes 10.

Ante esta situación, la Aerocivil y las diferentes aerolíneas decidieron adoptar medidas extraordinarias.

Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga cierra operaciones hasta nuevo aviso

Por medio de un comunicado, Avianca informó a sus usuarios y la opinión pública que desde este viernes 10 de abril la aerolínea no operará vuelos desde y hacia Bucaramanga.

Aeropuerto internacional de Palonegro. Foto: ANI.

La aerolínea señaló que toma esta medida con el fin de proteger la seguridad de sus pasajeros y colaboradores, comprendiendo que el contexto de orden público en la región no permite el desarrollo normal de las actividades.

Sin embargo, Avianca detalló el plan de contingencia y las alternativas para los usuarios, quienes terminan siendo los afectados.

Alternativas para los usuarios de Avianca

Cambio de itinerario sin costo adicional hasta 30 días después de la fecha inicial del vuelo, según disponibilidad a través del Contact Center.

Solicitud de reembolso de los trayectos sin utilizar.

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La aerolínea detalló que los clientes que compraron su tiquete a través del portal oficial de la aerolínea, el Contac Center o los puntos de venta directos de Avianca, pueden solicitar el reintegro de su dinero a través de Avianca.com.

Mientras tanto, los usuarios que compraron su tiquete a través de agencias de viajes deben hacer la solicitud directamente con su operador y no con la aerolínea.

La aerolínea le reintegrará el dinero a los usuarios que hayan comprado directamente con ellos. Foto: Cortesía Avianca

Reanudación de las operaciones

Hasta el momento, es incierta la reanudación de las operaciones en el aeropuerto, por lo que también es desconocido el regreso de las operaciones de Avianca en Bucaramanga.

Sin embargo, mediante el comunicado, la aerolínea se mostró optimista y señala que confía en la situación de movilidad del departamento, por lo que la evolución favorable en la situación de orden público permitirá la reanudación de las operaciones “ tan pronto como las condiciones lo permitan”.

Por su parte, los protestantes que salieron a las carreteras del departamento han enfatizado que solamente levantarán los bloqueos cuando se les dé solución a sus alegatos.

La vía Lebrija se mantiene detenida. Foto: Facebook: Siete Días TV

Los santandereanos decidieron manifestarse ante la “exageración” -que según ellos pone en riesgo sus predios- en el alza del avalúo en su impuesto predial, que alcanzaría a ser de hasta 500 %.

Las autoridades han instalado mesas de diálogo con los voceros de los protestantes, con el fin de darle solución a la situación de orden público y la problemática que denuncian los ciudadanos; sin embargo, hasta el momento no han dado fruto.

Al mediodía de este jueves, cuando parecía que el gobernador de Lebrija había llegado a un acuerdo con los manifestantes de habilitar el paso por el corredor vial que comunica a Bucaramanga con el aeropuerto, rápidamente, quienes estaban en el punto de la manifestación demostraron que era imposible, intensificando los bloqueos.