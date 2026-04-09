¿Cuánto subió el predial en Santander? Razón del paro de este jueves en la vía Lebrija

En la mañana de este miércoles, miles de ciudadanos se vieron afectados por la jornada de las movilizaciones en la vía a Lebrija en Santander; algunos ciudadanos caminan por la carretera para alcanzar a llegar a sus vuelos en el Aeropuerto Internacional Palonegro.

Bloquean vía nacional hacia el aeropuerto Palonegro, en Lebrija, Santander

Esta protesta fue convocada por los propietarios de la región, quienes señalaron que se están viendo afectados con los nuevos avalúos que les ha llegado en el impuesto predial. Los santandereanos califican de “desproporcionado” el aumento en el gravamen que impactaría en la economía campesina.

#Acontecer | 🚧⚠️ Manifestantes en Lebrija anuncian paro indefinido hasta que el Gobierno Nacional atienda el alza del impuesto predial atribuida al IGAC. La protesta mantiene bloqueos y afecta la movilidad en el sector 🚗 #Santander #Protestas

Vídeo: @BLUSantanderes pic.twitter.com/vhKLaV3JrJ — Plataforma UPB (@PlataformaUPB) April 9, 2026

Los diferentes voceros de la manifestación señalan que la actualización en el gravamen realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi les ha generado a los propietarios un temor por perder sus terrenos al no poder pagar su obligación tributaria.

Una de las manifestantes señaló que su predio, que anteriormente estaba avaluado en 38 millones de pesos, ahora alcanzaría un valor cercano a los 468 millones. Esta desproporción en el alza impactaría significativamente el valor del impuesto y, en consecuencia, afectaría gravemente su economía.

“Un impacto directo en el bolsillo de la gente del campo”, señaló el alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez. Posteriormente, el mandatario declaró en Caracol Radio que no se opone a la actualización, pero sí señala que debe realizarse con más cautela para no afectar a las comunidades rurales.

🔴 EN VIVO | Paro en Bogotá y otras ciudades, bloqueos y puntos críticos. Alcaldía de la capital reporta normalidad en movilidad

Las manifestaciones generaron caos vehicular desde la madrugada. Foto: Lo que pasa en Colombia cuenta de X.

La Gobernación de Santander activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la vía Lebrija desde las 3 de la mañana; desde entonces, las autoridades acompañan la jornada de manifestaciones.

La Personería municipal, por su parte, señaló que las autoridades adelantan equipos de diálogo con los voceros de los afectados desde las 3:30 de la mañana. La Gobernación buscaría llegar a una solución con los afectados. Mientras tanto, los voceros de la manifestación declararon que hasta que no se llegue a un acuerdo, seguirán manifestándose, declarando así un paro indefinido.

El vocero de la Gobernación señaló que por el momento se activó un corredor humanitario para los viajeros que necesitan llegar a su destino, el Aeropuerto Internacional Palonegro. Por este pasillo los ciudadanos caminan con sus pertenencias para así no perder sus vuelos.