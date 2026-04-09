Bloquean vía nacional hacia el aeropuerto Palonegro, en Lebrija, Santander

Este jueves, 9 de abril, se registra un bloqueo en Lebrija, Santander, sobre la vía nacional que lleva hasta el Aeropuerto Internacional Palonegro, puntualmente en la intersección de ingreso.

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De acuerdo con lo que se ha conocido, esta manifestación se registra por el alza en el impuesto predial. El secretario del Interior, MG (R) Óscar Hernández Durán, dio a conocer que desde la Gobernación de Santander tiene un Puesto de Mando Unificado donde se encuentran al frente de esta situación.

“Activamos desde las 3 de la mañana el puesto de mando unificado haciendo el acompañamiento a la protesta, generando las garantías de acuerdo a la mesa de coordinaciones; se iban a hacer unas concentraciones, pero que no iba a haber bloqueo en las rutas de las vías del departamento”, detalló el funcionario.

Asimismo, el funcionario entregó detalles de lo que está pasando en este punto del departamento de Santander.

“En este momento en Lebrija, pues tenemos desafortunadamente un bloqueo ya en la ruta al aeropuerto, la vía nacional y en la intersección de ingreso al aeropuerto. Los pasajeros han hecho un corredor humanitario para que puedan pasar y se están coordinando vehículos que hagan movilización una vez pasen en lugar del bloqueo. Asimismo, pues, le hemos peticionado a la autoridad nacional, al viceministerio para el diálogo, que nos pusiera en contacto con el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el doctor Marulanda, quien atendió a la comunidad en un mensaje”, detalló.

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Las autoridades en el departamento de Santander se encuentran al frente de esta situación que coloca en jaque la movilidad y los viajes programados.

“Ya se les informó que hay una mesa técnica nacional activa para el día de mañana. En ese orden de ideas, pues estamos nosotros haciendo el acompañamiento, pero agotando también el diálogo en garantías y restablecimiento de derechos de la comunidad en el departamento de Santander”, indicó.