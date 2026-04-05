Tragedia en Santander: joven de 24 años y madre de dos niños murió por esquivar un hueco cuando iba en una moto

La ciudad de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, se convirtió en el escenario de una tragedia vial durante la noche de este sábado, 4 de abril.

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Una mujer de 24 años e identificada como María Alejandra Gómez Novoa murió después de que intentara esquivar un hueco mientras iba en una motocicleta.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja (ITTB), todo ocurrió hacia las 9:30 de la noche en el barrio 9 de Abril, más específicamente en inmediaciones de la cancha Polipolvo, comuna 7.

Al parecer, en la vía había un enorme hueco y, por lo mismo, la conductora lo intentó evadir, pero en ese momento perdió el control y cayó de manera violenta sobre el pavimento.

Imagen referencia de un accidente de moto. Foto: Getty Images

Debido al fuerte golpe que se dio, la mujer quedó gravemente herida y fue auxiliada rápidamente por las personas que se encontraban en el sector.

A los pocos minutos, hasta el sitio arribó una ambulancia que la trasladó hasta la Clínica Primero de Mayo. De inmediato, los trabajadores de la salud hicieron todo lo posible, pero María Alejandra perdió la vida pocos minutos después de su ingreso.

De acuerdo con el reporte de medios locales, la víctima cuando cayó de la motocicleta sufrió un fuerte golpe en la cabeza, esta lesión es la que la habría llevado a la muerte.

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Gómez Novoa era madre de dos niños y residía en el edificio Puerto 65, donde hay una gran consternación por su partida a los 24 años de edad.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud todo lo que rodea este hecho, por el que han empezado a llegar críticas debido al estado de las vías en esta zona del departamento de Santander.

De acuerdo con cifras oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en lo corrido del 2026 han muerto 661 personas en medio de accidentes de tránsito.