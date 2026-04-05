Identifican a familia que murió en peaje tras explosión: uno de los hijos se salvó por este motivo

El terrible accidente de tránsito que se registró en el paje Casablanca, ubicado en la vía entre Ubaté y Zipaquirá, dejó a toda una familia muerta. El hecho se presentó después de que, al parecer, un camión se quedara sin frenos y embistiera a varios vehículos, lo que provocó una explosión.

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En uno de los automotores viajaba la familia que, lamentablemente, falleció después de que el vehículo se prendiera en llamas. Tras llevar a cabo las respectivas labores, las autoridades ya identificaron a las víctimas:

Freddy León.

Rosalba Garcés Ríos.

Amanda Pereira Garcés.

Adelaida Pereira Garcés.

Y el niño Juan Pablo León.

Poco a poco se han conocido detalles de ellos y el motivo por el que otro de los familiares se logró salvar de estar presente en el siniestro vial.

De acuerdo con el diario El Tiempo, los cinco eran oriundos del municipio de Suaita, ubicado en el departamento de Santander, pero vivían en Bogotá.

El accidente en el peaje Casa Blanca. Foto: Tomada de la cuenta en X: @JorgeEmilioRey

Precisamente, ese día habían salido de la capital del país para ir al mencionado municipio y visitar a su papá Daniel Pereira, de 80 años de edad. Además, disfrutarían de unos días de descanso.

Lastimosamente, perdieron la vida cuando se encontraban en el peaje.

Un poco más adelante, según reveló el mencionado medio, iba otro familiar identificado como Héctor, al parecer uno de los hijos, quien había salido un poco más temprano y por este motivo se salvó de estar presente en el accidente.

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En medio del trayecto, Héctor se enteró de lo sucedido y fue quien tuvo que darle la triste noticia al adulto mayor.

“Adelante de esa familia venía el otro hijo y vino a enterarse en Barbosa que los familiares se habían accidentado y llegó a darle la noticia al abuelo, y en Bogotá los iban a despedir“, contó una persona que habló con el mencionado diario.

Una de las vecinas de la familia los describió como personas serviciales, trabajadoras y que por su forma de ser se ganaban muy fácil el estima de los demás.

Este es el momento en el que varios de los vehículos se prenden en llamas. Foto: X @UltimaHoraCR

"La mamá se fue para Bogotá a vivir con ellos, se fue para ayudarlos. El papá no quiso, y ellos venían periódicamente a saludarlo. En épocas de fin de año siempre venían, se estaban una semana y le hacían compañía al señor“, dijo.

Por el momento, la hipótesis es que el vehículo de carga se quedó sin frenos, pero las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer todo lo relacionado con este hecho.