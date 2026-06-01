¿Qué exigen los funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga en su protesta de hoy?

Los alrededores del Palacio Municipal (sede de la Alcaldía de Bucaramanga) amanecieron este lunes 1 de junio protagonizados por una jornada de protestas convocada por los líderes sindicales de la administración municipal. Lo denunciado por los manifestantes involucra la suspensión de uno de sus pagos.

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Los líderes sindicales denunciaron que la Alcaldía les suspendió el pago de una prima adicional de servicios que había sido otorgada a los colaboradores en el acuerdo 016 de 1958. El documento en mención les otorgaba a los colaboradores oficiales una considerable remuneración extra a su salario.

Es importante precisar que, aunque es un pago de prima de servicios, es diferente al de las prestaciones legales que beneficia a todos los colombianos que tienen un trabajo formal.

Afectación a los trabajadores

Con este beneficio económico, la Alcaldía de Bucaramanga beneficia a sus trabajadores con un pago extra a mitad de año con un valor correspondiente a un salario mensual. De esta forma, los líderes sindicales alegan una preocupación por la vida y las finanzas de los colaboradores.

Los manifestantes destacan que esta medida afectaría directamente a los derechos de los trabajadores de la Alcaldía de Bucaramanga. Desde la mañana de este lunes, los protestantes reclaman la presencia del alcalde para que se les solucione la problemática.

“No queremos que nos pase y sigamos con ese jueguito que se hizo la administración pasada en un 20 de diciembre”, señaló un vocero, al recordar que la administración se autodemandó para incumplir los acuerdos pactados. El líder aseguró que, en complicidad, permanecerían engavetados estos procesos en los juzgados.

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Esta determinación se logró luego de que la Secretaría Jurídica emitiera un concepto jurídico para eliminar ese beneficio que tenían los trabajadores. Hasta el momento, no se han planteado acuerdos y, en consecuencia, no se ha levantado la manifestación en Bucaramanga.

Cristian Portilla, el alcalde de Bucaramanga, no se ha pronunciado al respecto. Se espera que en las próximas horas la administración plantee nuevos acuerdos con los trabajadores para que puedan volver a la normalidad las funciones de la Alcaldía.

Se conoció que la manifestación que inició en la mañana de este lunes continúa en la tarde de este día, demostrando una constancia en la manifestación, especificando el apoyo a los trabajadores por parte de los gremios sindicalistas.