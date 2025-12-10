A pocas horas de las elecciones atípicas en Bucaramanga, el candidato Cristian Portilla anunció que, si resulta elegido, su primera decisión como alcalde será expedir un nuevo decreto que prohíba el consumo de drogas en parques, zonas deportivas y entornos educativos de la ciudad. La medida busca reemplazar el decreto 007 de 2024, firmado por el exalcalde Jaime Andrés Beltrán y anulado parcialmente en octubre por el Tribunal Administrativo de Santander.

Portilla afirmó que los parques deben ser espacios seguros para la niñez y que la ciudad necesita recuperar el control en zonas donde el consumo y microtráfico aumentaron en los últimos meses. Según su propuesta, la nueva norma se basará en la protección reforzada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, definidos en la Constitución, el Código de Infancia y Adolescencia y tratados internacionales. “Los parques son para las familias, no para los consumidores. Vamos a garantizar entornos seguros para los menores”, señaló el candidato.

El Tribunal anuló el decreto vigente al considerar que la prohibición total de consumo durante las 24 horas del día era desproporcionada y vulneraba el libre desarrollo de la personalidad. El equipo jurídico de Portilla asegura que la nueva versión corregirá esos vacíos, se ajustará a la jurisprudencia y se apoyará en normas como la Ley 745 de 2002 y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

La seguridad es uno de los ejes centrales de la campaña de Portilla, quien fue secretario privado de Jaime Andrés Beltrán. Durante ese periodo, la Alcaldía reportó la desarticulación de 35 bandas, la incautación de más de tres toneladas de droga y reducciones en indicadores como lesiones personales y hurto al comercio. Sin embargo, desde octubre se han registrado nuevos casos de sicariato y robos de alto impacto, como el asalto a una joyería en Cabecera.

Cristián Portilla, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga. | Foto: Suministrado a Semana.

Portilla propone fortalecer el Plan Candado, estrategia que su antecesor impulsó junto a la Policía y el Ejército, y sumarle herramientas tecnológicas y participación comunitaria. Según dijo, recuperar los parques, zonas deportivas, colegios y universidades será el punto de partida para recomponer la seguridad en toda la ciudad.