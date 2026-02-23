En Bucaramanga, durante ocho días, podrá sacar su pasaporte sin cita previa: consulte los detalles

Los trámites para poder pedir el pasaporte suelen ser tediosos por el tema de las citas; sin embargo, se ha dispuesto una jornada especial en Bucaramanga para que los diferentes ciudadanos puedan acceder al pasaporte sin necesidad de cita durante un tiempo determinado.

Esto ayudaría a que las personas que necesitan viajar al exterior pronto puedan cumplir con los requerimientos necesarios.

¿Durante qué días se podrá pedir el pasaporte sin cita previa?

Esta jornada especial de Pasaporte Express estará disponible desde el martes 24 de febrero hasta el martes 3 de marzo, por lo que es importante que planifique con tiempo su agenda para que pueda hacer el trámite.

¿En qué lugar se puede hacer el trámite?

Esta jornada especial de Pasaporte Express se adelantará en la Oficina de Pasaportes, que se encuentra específicamente en el subsótano, local 10, del Centro Comercial El Cacique.

Horario de atención

De acuerdo con la información difundida, el horario que se manejará es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y se indica que los cupos son limitados.

Este trámite se hará por orden de llegada, hasta que se llegue al límite diario de atención, por lo que se recomienda llegar temprano para poder alcanzar los cupos destinados para cada día.

Para poder obtener el pasaporte, es importante que usted tenga en cuenta que tiene un costo para este año 2026 en el departamento de Santander de 305.560 pesos, mismo que incluye el valor definido por la Cancillería y el impuesto departamental.

Además, recuerde que si usted es mayor de edad debe presentarse con su cédula de ciudadanía, y para el caso de menores de edad se debe presentar el registro civil original y la respectiva tarjeta de identidad. Sin los documentos anteriormente mencionados, bajo ninguna excepción podrá adelantar el proceso.

Recuerde que el pasaporte es el documento oficial internacional que lo identifica como colombiano. Además, con este usted también puede recibir protección consular mientras se encuentra en otro país.